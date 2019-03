Grote zorgen om zoon Michael Jackson na uitzending docu: "Hij spreekt niet meer” TDS

09 maart 2019

09u29

Bron: METRO 0 Celebrities De familie Jackson maakt zich grote zorgen om Blanket (17), de jongste zoon van Michael Jackson. Na de uitzending van de ophefmakende documentaire ‘Leaving Neverland’ zou de jongen volledig in zichzelf gekeerd zijn en weigeren om nog te praten. Dat vertellen ongeruste familieleden aan het Britse Metro.

Michael Jackson heeft drie kinderen: Michael Joseph ‘Prince’ Jackson Jr. werd als eerste geboren op 13 februari 1997. Zijn zus Paris-Michael Katherine Jackson kwam een jaar later ter wereld, op 3 april 1998. De jongste Jackson, Prince Michael ‘Blanket’ II, werd geboren in 2002. Dat jaar kreeg de wereld Blanket ook voor het eerst te zien, op 19 november om precies te zijn. Michael Jackson verbleef toen in Berlijn in het beroemde Adlon Hotel, om een onderscheiding voor zijn carrière in ontvangst te nemen. Iedereen kan zich ongetwijfeld nog de erg ongelukkige en onhandige taferelen voor de geest halen. Jackson tilde zijn oogappel over het balkon van zijn hotelkamer op de vierde verdieping. Michaels zoontje was toen amper negen maanden oud.

Intussen is Blanket - die tegenwoordig door het leven gaat als Bigi Jackson, nadat hij na aanhoudende pesterijen zijn naam liet veranderen - zeventien jaar. Oud genoeg dus om te beseffen wat er dezer dagen allemaal over Michael wordt beweerd. En volgens Taj Jackson, de neef van de King of Pop, hakt dat er stevig in bij de jongen. “Het heeft hem verwoest”, zegt Taj. “Biji was altijd één van de vrolijkste kinderen op school. Nu zegt hij geen woord weer. We maken ons ernstige zorgen.”

Afschermen

Volgens acteur Mark Lester, een familievriend en de peetvader van de kinderen, zou de familie Jackson Blanket nu zoveel mogelijk willen behoeden voor nog meer kwaad. Maar Lester maakt zich zorgen over de manier waarop dat zou gebeuren. “Ze proberen hem zo veel mogelijk af te schermen van de buitenwereld, maar misschien is dat geen goede zet. Hem beschermen tegen sommige zaken, zeker en vast. Maar hem isoleren is kan geen goed idee zijn.”

Mark hoopt dat Blanket contact op neemt met zijn zoon, zodat ze deze periode samen kunnen verwerken. “Iedereen heeft naasten nodig. Je kan er nooit genoeg hebben. De twee hebben tijdens hun jeugd geweldig veel tijd doorgebracht samen. Ze zouden goed kunnen praten.”

Amper buiten

Sinds het overlijden van zijn vader in 2009 werd Blanket maar een handvol keren in het openbaar gezien. De kleine Jackson werd vanaf zijn geboorte door zijn wereldberoemde vader zoveel mogelijk uit de pers en media gehouden. Daarom kreeg hij in het openbaar ook een maskertje opgezet van Michael. Jackson voedde zijn zoon volledig zelf op, de identiteit van de moeder is niet bekend. Dat zou de wereldster destijds zo hebben laten vastleggen in een overeenkomst met de moeder van Blanket.