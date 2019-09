Grote zorgen om felvermagerde Katie Holmes: “Ze krijgt geen hap meer door haar keel” TDS

20 september 2019

09u31

Bron: NW magazine 1 Celebrities Moeten aanzien hoe haar ex-vriend Jamie Foxx (51) meteen na de breuk aanpapt met andere (en veel jongere) vrouwen, het zou een bittere pil zijn voor Katie Holmes (40). Haar vrienden maken zich grote zorgen, want door haar gebroken hart zou de actrice geen hap meer door haar keel krijgen. Volgens hen is de actrice de laatste weken sterk vermagerd.

Wat is er gebeurd met Katie Holmes? Tot voor kort was de actrice een voorbeeld voor iedereen die er een gezonde levensstijl op nahoudt, en stond ze erom bekend steeds goed zorg te dragen voor haar eigen fysieke en mentale welzijn. Dat zou nu echter een totaal ander verhaal zijn, gezien Katie volgens haar bezorgde vrienden letterlijk verteerd wordt door liefdesverdriet. “Het gewicht lijkt zo van haar af te smelten”, klinkt het in NW Magazine. “Eten is nu wel het laatste waar ze aan denkt. Haar zelfvertrouwen heeft een serieuze klap gekregen na de breuk met Jamie. We vrezen nu dat haar gezondheid in gevaar komt.”

De relatie tussen Katie en Jamie was jarenlang één van de publieke geheimen in Hollywood. Het acteurskoppel gaf hun gevoelens uiteindelijk toe, maar eind augustus kwam plots aan het licht dat de twee weer uit elkaar zijn. Het leek Jamie evenwel niet te deren: naar verluidt maakte hij het tijdens zijn eerste weekend als kersverse vrijgezel al meteen gezellig met enkele jongedames. En dat heeft er volgens haar bezorgde vrienden stevig ingehakt bij Katie.

(lees verder onder de foto)

Tom Cruise

Volgens enkele vrienden is de situatie herkenbaar. “De laatste keer dat ze zo op deze manier kilo’s begon te verliezen, was toen het einde van haar huwelijk met Tom Cruise naderde. Ik herken het, ook toen zag ze er zo mager uit.” Het liefdesverdriet van Katie zorgt er volgens hen voor dat ze niets binnenkrijgt. “Ze drinkt ook enorm veel koffie, waardoor ze ook zenuwachtig wordt en begint te trillen.”

Holmes en Foxx zijn nooit erg open geweest over hun relatie, ook al worden ze al sinds 2013 aan elkaar gelinkt door Amerikaanse media. Katie scheidde het jaar daarvoor van Tom Cruise, met wie ze dochter Suri (13) kreeg. Jamie heeft twee dochters uit eerdere relaties, actrice Corinne Foxx (25) en de 10-jarige Anelise. De twee acteurs kregen geen kinderen samen.