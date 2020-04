Grote zorgen om ‘eetverslaafde’ Lisa Marie Presley: “Als ze niet oplet, dan eindigt ze net als haar vader” Redactie

08 april 2020

14u00

Bron: PRIMO 0 Celebrities Wie dezer dagen Lisa Marie Presley (52) op straat ziet, kan zijn ogen wellicht niet geloven. De dochter van Elvis is zo zwaarlijvig geworden dat ze inmiddels gebruik maakt van een scootmobiel om zich te verplaatsen. “Het gaat van kwaad naar erger”, zeggen haar vrienden. “Ze heeft de ene verslaving ingeruild voor een andere.”

Toen Lisa Marie Presley onlangs in Los Angeles op straat werd opgemerkt in zo’n scootmobiel, zwaaide ze naar de mensen en leek ze zich nergens iets van aan te trekken. Naar verluidt zou Lisa Marie nu 115 kilogram wegen en dat hindert haar niet alleen in haar verplaatsingen, maar het levert haar ook chronische ontstekingen op in de gewrichten. Volgens haar vrienden lijdt Lisa Marie nu ook aan diabetes en doet ze weinig inspanningen om iets aan haar gezondheidssituatie te veranderen.

“Het probleem met Lisa Marie is altijd hetzelfde”, zeggen haar vrienden. “Ze is koppig en wil nooit naar goede raad luisteren. Dat was de oorzaak van haar pijnlijke breuk met moeder Priscilla (74), maar het is ook een van de redenen waarom het fortuin dat ze van haar vader heeft geërfd zo goed als verdwenen is. Wie het goed met haar voorheeft, stuurt ze wandelen. Wie haar paait met de bedoeling haar te bestelen of te gebruiken, geeft ze daartoe alle ruimte. Die koppigheid lag mee aan de basis van de breuk met Michael Lockwood (58). Die jongen heeft het naar ons inzien nog lang volgehouden.”

Strijd om hoederecht

De scheiding met Michael verloopt overigens allesbehalve vlot. De inzet is het hoederecht over hun tweeling Harper en Finley (11). Daarover hebben de twee voormalige geliefden grote ruzie, al is Lisa Marie niet echt een toonbeeld van een voorbeeldige moeder. Noch van een standvastige echtgenote. Lisa Marie Presley is al vier keer getrouwd geweest en heeft vier kinderen, maar noch het huwelijk, noch het moederschap zijn grote successen geweest.

Het huwelijk met Michael Lockwood werd voltrokken in 2006. De ene crisis na de andere volgde, tot de situatie in 2016 ontaardde in een vechtscheiding. Daarbij beschuldigde Presley haar ex zelfs van het bezit van kinderporno. Lockwood was zo kwaad dat hij op zijn beurt klacht indiende. Volgens Lockwood zit Lisa Marie aan de pillen en vormt ze een voortdurend gevaar voor het welzijn van hun kinderen. De sociale diensten grepen in en de tweeling staat nog steeds onder beschermende voogdij van de rechtbank.

Verslavingen

Die pillenverslaving van Lisa Marie is trouwens niet nieuw. Ze werd al verschillende keren opgenomen in gespecialiseerde instellingen om af te kicken. Volgens vrienden zou ze daar zelfs grotendeels in geslaagd zijn. “Maar Lisa Marie is een van die mensen die altijd ergens verslaafd aan zullen zijn. Ze heeft de ene verslaving gewoon ingeruild voor een andere”, zegt een vriendin. “Ze eet zich te pletter en verorbert het liefst zeer ongezonde voeding, zoals hamburgers, chips en snoep.”

Zoals Lisa Marie er nu uitziet, doet ze iedereen denken aan haar vader Elvis. Die ging destijds dezelfde weg op en was ook overmatig zwaar toen hij in 1977 op 42-jarige leeftijd overleed - officieel aan een hartaanval.