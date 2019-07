Grote zorgen om Céline Dion: “Ze wordt compleet verstikt en onder controle gehouden” TDS

30 juli 2019

17u30

Bron: Page Six 12 Celebrities De intieme kring van Céline Dion (51) maakt zich ernstige zorgen. De Canadese zangeres zou volledig gecontroleerd en onder de duim worden gehouden door haar beste vriend Pepe Muñoz, tevens één van haar achtergronddansers. Sinds het overlijden van Dions echtgenoot René Angélil in 2016 zou Muñoz de zangeres afschermen van de buitenwereld en op eigen houtje bepalen wat wel of niet kan. Dat meldt Page Six.

“Pepe is zo’n beetje haar toyboy en heeft de boel overgenomen. Hij isoleert haar en dat valt mensen op. Maar zij is stapelgek op hem en luistert naar alles wat hij zegt”, waarschuwt de omgeving van Céline. “Wanneer iemand iets aan haar wil vragen, moet dat via hem gaan. De enige personen die momenteel nog dichtbij haar staan, zijn haar stylist en kapper. Verder ziet ze niemand meer, door zijn slechte invloed.”

Muñoz is eveneens Dion’s creative director en heeft volgens verschillende insiders ook al op zakelijk gebied de teugels in handen genomen. Zo zou hij ervoor gezorgd hebben dat Célines vorige stylist zonder pardon werd ontslagen. “Het is te gek voor woorden. Ze weet dat hij gay is, maar is toch helemaal stapel op hem. Ze heeft gewoon iemand nodig op wie ze kan terugvallen, zoals ze dat vroeger met haar man René had. Pepe doet erg zijn best op om René te lijken.”

(lees verder onder de foto)

De entourage van de zangeres wil aan de alarmbel trekken voor het te laat is. “Het baart ons écht zorgen. Pepe heeft een kliek die hij bewust zeer klein houdt. Hijzelf, Céline, haar kapper en haar stylist - meer mensen zitten niet in dat groepje. Zelfs haar management gaat intussen naar Pepe als er iets moet gebeuren.”

Onafscheidelijk

Dion en Muñoz werden de afgelopen twee jaar onafscheidelijk. Hoewel de media vaak dacht dat Céline en Pepe een romance beleefden, bleek dat dus niet te kloppen. “De pers schreef toen dat ik een nieuwe man had terwijl René pas was overleden”, reageerde de zangeres zelf op de geruchten. “Ja, er is een andere man in mijn leven, maar het is niet dé man van mijn leven. We zijn vrienden, gewoon vrienden.”