Grote naam, klein hartje: deze sterren zijn veel introverter dan ze doen uitschijnen

20 maart 2019

12u00 0 Celebrities Ze zijn niet van het tv-scherm weg te slaan, vestigen verkooprecords en hebben vaak miljoenen volgers op de sociale media. En toch komen ze erg moeilijk uit hun schulp, denken ze na voor ze iets zeggen en ervaren ze emoties en gevoelens op een ander niveau dan de rest. Ook introverte mensen kunnen de wereldtop bereiken en dat hebben heel wat sterren intussen bewezen. Omdat het deze week de internationale Introverts Week is, zetten wij de bekendste namen op een rijtje.

Salma Hayek (52)

Salma Hayek heeft al meer dan 30 films op haar palmares staan, maar om alle aandacht die daarbij komt kijken, heeft ze niet gevraagd. “Ik heb last van plankenkoorts. Niemand weet dat eigenlijk, maar ik kan er echt zwaar last van hebben. Als je alle camera’s zou verwijderen en je zou mij gewoon voor een live publiek zetten, ik zou letterlijk sterven.” Selma houdt dus liever niet van de schijnwerpers, maar da’s natuurlijk niet vanzelfsprekend als graag geziene actrice.

Johnny Depp (55)

“Ik ben eigenlijk verdomd verlegen”, gaf de acteur toe tijdens een interview. “Ik leef, als het ware, een beetje als een vluchteling. Ik bevind mij niet graag in sociale situaties. Ik heb er - op een vreemde manier - ook vrede mee dat ik steeds wil weglopen en mij verstoppen. Maar ik krijg hoe langer hoe minder de kans om te observeren, omdat ik nu altijd diegene ben die geobserveerd wordt.”

Tom Hanks (62)

Voor Tom Hanks is acteren dé manier om zijn eigen gedachten aan de kant te zetten. Hoewel hij al heel wat spectaculaire scènes heeft ingeblikt, is Hanks in het dagelijkse leven bijzonder ingetogen. “Ik ging vroeger al het liefst zonder date naar het theater. Dan ging ik compleet op in wat ik zag. Dat ik acteur ben geworden was onvermijdelijk, maar nog steeds ga ik een e-mail verkiezen boven een direct gesprek met iemand.”



Jessica Simpson (38)

Stoppen met zingen zou de zangeres niet overwegen, maar als zij mag kiezen, zou ze het liefst van al uit de aandacht verdwijnen. Dat bekende Jessica zelf meermaals tijdens interviews. “Ik ben een zeer verlegen persoon”, klonk het in 2009. “Ik zou dus liever niet op een podium staan. Maar ik geloof wel dat God mij heeft gezegend met een talent en dat moet ik delen met de wereld.”

Kim Kardashian West (38)

Je zou het allicht niet verwachten van iemand als Kim Kardashian, maar de realityster gaf eerder al toe dat ze veel minder zelfzeker is dan de media steevast laten uitschijnen. “In realiteit ben ik het meisje in de club dat te verlegen is om op de dansvloer te gaan staan”, gaf ze toe. “De echte Kim is zeer timide en zeker niet zo uitgesproken of sociaal zoals iedereen denkt dat ze is.”

Blake Lively (31)

Ook Blake Lively, bekend van onder meer ‘Gossip Girl’, gaf in 2010 toe dat ze veel introverter is dan ze wil laten uitschijnen. “Ik hou mij van nature eigenlijk altijd heel gedeisd. Het is mijn grote geheim, dus vertel het niet door”, grapte Blake tijdens een interview. “Maar hoewel ik verlegen ben, ben ik wel opgevoed met het idee dat je gewoon op moet staan om dat te verbreken. Dat probeer ik dus te doen.”

J.K. Rowling (53)

Jo Rowling werd wereldberoemd met haar Harry Potter-boeken. Het verhaal van de jonge tovenaar was een plotse ingeving, wat Jo wel eens te danken kan hebben aan haar introverte karakter. “Ik wilde het opschrijven, maar durfde niemand om een pen te vragen. Dat bleek uiteindelijk een zegen, want het verhaal begon zich duidelijk af te tekenen in mijn hoofd”, vertelde ze in een interview. Het personage van Harry lijkt overigens op de schrijfster: hij is niet bescheiden en niet uit op faam en glorie. Ook Rowling trekt zich het liefst van al terug in haar woonst.

Britney Spears (37)

In haar documentaire ‘I Am Britney Jean’ getuigde Britney Spears destijds over de tol die de roem heeft geëist. “Ik ben echt niet gemaakt voor deze industrie. Ik was altijd eerder terughoudend, al sinds ik een jong meisje was. Ik was toen erg bescheiden, dus als ik nu nog die indruk wek, dan is het omdat ik er niet aan kan doen.”

Amy Schumer (37)

In Amerika en ver daarbuiten scoort Amy Schumer als stand-upcomedienne. Toch gaf ze eerder zelf al toe dat dat allemaal schone schijn is. Amy omschrijft zichzelf als introvert, wat volgens haar iets anders is dan verlegen zijn. “Ik heb er vaak gewoon nood aan om alleen te zijn”, schreef ze in haar biografie. “Andere mensen zijn soms erg druk, net vampieren die de energie uit me wegzuigen.”



David Bowie (1947-2016)

Misschien wel de meest verrassende naam uit de lijs. Ook David Bowie was een introvert man. Hij liet in het verleden immers optekenen dat hij net in de huid van zijn legendarische typetjes als Ziggy Stardust kroop, omdat hij op die manier als iemand anders het podium kon opgaan. Bowie vond het dan ook makkelijker om in vermomming op te treden.

Emma Watson (28)

“Ik ben een introvert, verlegen en sociaal onhandig persoon”, moest Emma Watson eerder bekennen. Ze krijgt het benauwd van drukke sociale gelegenheden. “Op feestjes is het me te druk, dan vlucht ik af en toe naar het toilet omdat ik time-outs nodig heb. Ik ben bovendien heel slecht in smalltalk en kan mijn aandacht niet goed bij gesprekken houden. In een kleine groep en bij mijn vrienden ben ik veel prominenter aanwezig.”



Steven Spielberg (72)

Hij is een van de meest bekende regisseurs, maar Hollywoodfeestjes zeggen Steven Spielberg niets. In het verleden gaf hij dan ook toe dat hij liever niet op stap gaat of grote gezelschappen opzoekt, maar liever een ‘filmorgie’, zoals hij het zelf noemt, houdt: een weekend lang het huis niet verlaten om enkel films te kijken.

Lady Gaga (32)

Jarenlang was ze een schoolvoorbeeld van pure extravagantie, maar in realiteit is Stefani Germanotta, zoals Lady Gaga echt heet, erg verlegen van aard. “Ik ben graag op mezelf en focus me op mijn muziek”, vertelde ze eerder. “Ik ben introvert en verlegen en pas niet echt in dat Hollywoodwereldje. Wanneer ik met mensen omga met wie ik veel gemeen heb, loopt het vlotter.”