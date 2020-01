Grote Hollywoodsterren scharen zich massaal achter homoseksuele presidentskandidaat MVO

21 januari 2020

12u23 0 Celebrities Het is januari 2020, dat markeert het begin van een verkiezingsjaar in de VS. Ook de grootste Hollywoodsterren mengen zich in de strijd, en laten nu al luid en duidelijk horen welke presidentskandidaat hun voorkeur geniet. Bij opvallend veel sterren is dat de democratische Pete Buttigieg. Als hij wint, zou hij de eerste homoseksuele president van de Verenigde Staten worden.

Ondere andere ‘The Irishman’-acteur Robert De Niro drukte al openlijk zijn steun uit voor Buttigieg. “Ja, hij bevalt me heel erg. Hij heeft alle vaardigheden achter de hand, en hij is bovendien een Afghanistan-veteraan... Ook al is hij nog jong, ik denk dat hij iets bijzonders kan doen voor ons land.”

Buttigieg komt op voor de democratische partij. Met zijn 38 jaren op de teller zit hij inderdaad nog maar drie jaar boven de minimumleeftijd om president te mogen worden. In 2018 huwde hij zijn partner, Chasten Buttigieg. Hij is niet de eerste homoseksuele politicus die zich kandidaat stelt, maar hij is wel de eerste die zoveel gevolg achter zich kon krijgen.

Sharon Stone herkent zichzelf in de man. “Het valt me op hoe authentiek hij is, ten midden van al die razernij-politici, die hun gelijk proberen te halen door te roepen. Hij herinnert me aan de reden dat ik zelf politiek actief ben geworden als tiener, en waarom ik zoveel van deze democratie hou.” Ze doneerde bovendien 5.600 dollar voor zijn campagne.

As I watch the candidates, I see the profound authenticity of Mayor Pete, @PeteButtigieg in contrast to the anger and ‘politics’ of everyone else. He reminds me of why I became politically active as a young teen and fell so deeply in love with this democracy: #America. Sharon Stone(@ sharonstone) link

Gwyneth Paltrow doneerde ook aan zijn campagne, en nodigde hem zelfs uit voor een etentje. En wie Gwyneth al een opvallende naam vindt, zal ook onder de indruk zijn van de volgende: Jennifer Aniston. De ‘Friends’-actrice doneerde geld aan zijn campagne, in de hoop dat hij zijn concurrenten binnen de democratische partij kan verslaan.

Acteur en tv-maker Seth MacFarlane, die onder andere ‘Family Guy’ en ‘The Orville’ bedacht, schreef een hele brief over de kwaliteiten van Pete: “Buttigieg is één van de beste presidentskandidaten die ik ooit heb gezien. Het lijkt mij dat een belangrijk onderdeel van de job is dat je veel moet leren op korte tijd. Niemand begint er namelijk aan met alle nodige kennis. Maar Pete is de meest flexibele, best aangepaste, meest intuïtieve en kritische speler in het spel. Veel van de kandidaten zijn flashy, luid, en ze geven een goede show. Maar dat is niet wat we nodig hebben, of waar het echte werk begint. Of hij deze keer nu wint of niet, het is waarschijnlijk dat Buttigieg ooit president zal worden.”

Ook Alan Cumming, Kevin Costner, George Takei, John Stamos en Barbra Streisand maakten al bekend dat ze binnenkort voor hem zullen stemmen. En zangeres Mandy Moore heeft tevens haar keuze gemaakt. “Ik kom net van een fundraiser voor Pete, elke dollar die we kunnen inzamelen voor zijn campagne telt. Ik geloof in hem, en die visie die hij heeft voor Amerika.”

Meeste A-list donaties

Pete is volgens de Business Insider ook de kandidaat die de meeste donaties heeft ontvangen van A-listers. Zo gaf Joan Jett 150 dollar voor zijn campagne, en doneerde mode-icoon Anna Wintour maar liefst 2.800 dollar. Nog zo’n designer, Tom Ford, kwam met 5.600 dollar over de brug. En dan is er ook nog de bekende talkshowpresentator Ellen Degeneres, die hem eveneens 5.600 dollar schonk. Ondertussen wist Buttigieg al 24,8 miljoen dollar op te halen voor zijn campagne.

Daarnaast zouden ook Kevin Bacon, Matt Bomer, Michael J. Fox, Frances McDormand en tv-maker Ryan Murphy een aanzienlijk bedrag gestort hebben.

"I see him as a man of his moment—of his time."



—Kevin Costner endorsing @PeteButtigieg in Iowa pic.twitter.com/3hMCGEkFxX Team Pete HQ(@ PeteForAmerica) link

Damn Twitter for the character limit. pic.twitter.com/TzSIFQmxbg Seth MacFarlane(@ SethMacFarlane) link

Kamp Warren

John Legend, Scarlett Johansson, Amy Schumer, Bette Midler, Ryan Reynolds, tv-maker Shonda Rhimes, Martin Sheen, Rosie O’Donnell, Melissa Etheridge en Jane Fonda geven hun voorkeur dan weer aan Elizabeth Warren, ook een democraat. Als zij wint zou ze de eerste vrouwelijke president van de Verenigde Staten worden. Opvallend: Warren was vroeger lid van de republikeinse partij, maar stapte over naar de democraten omdat ze dat ‘beter vond passen’ bij haar eigen waarden en normen. Zij vormt dus de meest ‘rechtste’ keuze die het linkse publiek kan maken.

“Ze lijkt me iemand die doordacht en progressief is, maar wel realistisch”, aldus Johansson. Zij doneerde al duizend dollar aan Warrens campagne.

I'll be voting for Elizabeth Warren in the CA Democratic primary. https://t.co/jP8ClEho6s John Legend(@ johnlegend) link

Team Bernie

En dan is er natuurlijk ook Bernie Sanders, die vorige keer als eens zijn kans waagde, maar binnen zijn partij verloor van Hillary Clinton. Sanders weigert het op te geven en stelt zich ook dit jaar weer kandidaat. Opvallend is dat de 78-jarige man vooral veel steun krijgt van jongere stemmers. Actrice Shailene Woodley, zangeres Ariana Grande, topmodel Emily Ratajkowski en Willow Smith zijn bijvoorbeeld grote aanhangers.

Maar ook de meer doorwinterde celebs plaatsen hun vertrouwen bij Sanders: zoals Danny DeVito, John Cusack, ‘Avengers’-ster Mark Ruffalo, Michael Moore, Susan Sarandon en Sarah Silverman.

I want to thank @ArianaGrande for not only being a wonderful entertainer, but also for being such an outstanding advocate for social justice. We must all be prepared – like Ariana has shown – to fight for everyone who is struggling. It was great to meet her in Atlanta last night. pic.twitter.com/gZTPSLLywX Bernie Sanders(@ BernieSanders) link

I been reading about Bernie Sanders and I’m really sad how we let him down in 2016 This man been fighting for equal rights,HUMAN rights for such along time.Seeing this country become a better place been really his passion for a long time not a new front for a campaign. iamcardib(@ iamcardib) link