Grootste nachtmerrie van Barbie uit 'Oh Oh Cherso' wordt werkelijkheid: haar ex neemt hun twee kinderen mee naar Spanje KDL

21 februari 2018

11u20

Bron: Privé 0 Celebrities Samantha de Jong (28), de Nederlandse realityster uit 'Oh Oh Cherso' die beter bekend is onder de naam Barbie, moet (even) afscheid nemen van haar twee kinderen. In overleg met jeugdzorg heeft Michael, de ex-man van Barbie, beslist om hun kinderen mee te nemen naar Spanje, waar hij woont. De beslissing komt er nadat Barbie onlangs een zelfmoordpoging ondernam. Dat haar kinderen van haar afgenomen zouden worden, was de grootste nachtmerrie van de realityster.

"Het is een moeilijke keuze, maar wel de beste keuze", vertelt Michael in een interview met Privé. "Het is niet dat ze de kinderen definitief loslaat, ze weet dat ze bij mij in goede handen zijn. Als geen ander weet ze dat het belangrijk is dat ze nu voor zichzelf kiest. Hoe zwaar dit besluit ook valt. Er zal een tijd komen dat ze weer een goede moeder is die ze altijd is geweest. Het is een moeilijke keuze, maar wel de beste keuze."

De kinderen zullen in elk geval al zeker een half jaar in Spanje doorbrengen met hun vader en zijn nieuwe vriendin. "Voor mij gaat er binnenkort een seizoen aanbreken in Carihuela, waar ik mijn café Voom Voom heb. Omdat de thuissituatie niet optimaal was, moest er wat gebeuren voor de kinderen. Ze waren vaak bij de opa's en oma's of bij Naomi, mijn huidige vriendin. Zelf was ik aan het werk in Oostenrijk. Het is voor mij belangrijk dat de kinderen een stabiel leven krijgen." Dochtertje Angelina krijgt de komende tijd thuis les van de vriendin van Michael. "Met haar school hebben we een plan opgesteld en dat gaat helemaal goed komen. Dit is helemaal in overleg gegaan met de onderwijsinspectie. In grote lijnen staat alles op papier. Misschien dat Angelina toch nog één of twee dagen naar een Spaanse school moet maar in principe zal Naomi haar les geven. Ze heeft daar een opleiding voor gevolgd en die is goedgekeurd door de inspectie."