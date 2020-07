Grimes is boos op echtgenoot Elon Musk: “Zet je telefoon uit, want ik kan jouw haat op sociale media niet tolereren” MVO

25 juli 2020

09u49

Zangeres Grimes (32) is boos op haar echtgenoot, Elon Musk (49). Volgens haar vertoont hij te veel haatdragend gedrag op sociale media, en dat kan ze naar eigen zeggen niet door de vingers zien.

Elon Musk twitterde deze week ‘pronouns suck’, ofwel: ‘voornaamwoorden zijn vreselijk’. Daarmee refereert hij naar mensen die niet standaard ‘hij’ of ‘zij’ genoemd willen worden, maar bijvoorbeeld het genderneutrale ‘die’. Vooral in Amerika is er momenteel veel te doen rond de ‘Ask me for my pronoun’-beweging, waarin men mensen aanspoort om bij een eerste ontmoeting te polsen naar het voornaamwoord dat je gesprekspartner prefereert.

Dat Elon daarmee de draak steekt, stelt zijn vrouw niet op prijs. “Ik hou van je, maar zet je telefoon uit of bel mij op”, reageerde ze op de tweet. “Ik kan deze haat niet goedkeuren. Stop hiermee, want ik weet dat dit niet is wat er in je hart zit." Beide tweets zijn intussen verwijderd.

Grimes en Elon verwelkomden dit jaar in mei hun eerste kind, dat de vreemde naam X AE A-XII meekreeg. Dat is gek genoeg een ‘versimpelde’ versie van de originele naam, X Æ A-12. Die moesten ze aanpassen omdat de staat Californië het niet toelaat om cijfers in een naam te verwerken.