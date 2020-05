Grimes en Elon Musk moeten naam baby aanpassen, maar het resultaat is niet echt een verbetering SDE

25 mei 2020

13u18 0 Celebrities Zangeres Grimes (32) en Tesla-baas Elon Musk (48) zijn door de staat Californië op de vingers getikt: de naam X Æ A-12 - die ze voor hun eerste zoontje kozen - is toch echt wat té gek. Grimes heeft ondertussen de nieuwe naam van haar spruit bekendgemaakt, maar die is helaas niet veel beter.



Zo’n maand geleden werden Grimes en Elon Musk de trotse ouders van een eerste zoontje. Die kreeg de welluidende naam X Æ A-12 mee, maar het creatieve koppel kreeg al snel het deksel op de neus. Volgens de Californische wet mag een naam namelijk geen cijfers bevatten. Elon en Grimes moesten dus een nieuwe naam voor hun kleine spruit bedenken. Wie echter had gedacht (of gehoopt) dat het jongetje een iets normalere naam toebedeeld zou krijgen - Jack of Tom, we zeggen maar wat - is er echter aan voor de moeite.

Het koppel besloot simpelweg om de cijfers te vervangen door Romeinse cijfers. Dat verklapt Grimes op haar Instagram-pagina. In plaats van X Æ A-12 heet het jongetje nu dus X Æ A-Xii. Een hele verbetering, dat vindt Grimes alvast. “Romeinse cijfers. ‘t Ziet er eerlijk gezegd beter uit. Een liggend streepje is toegelaten", schreef ze op Instagram. Hoe de naam precies uitgesproken wordt, is nog steeds een mysterie. Sommigen denken dat je de kleine best ‘X Ash Archangel’, anderen vermoedden dan weer dat het simpelweg ‘Ex Ash A Twelve’ moet zijn.

Voor wie nog steeds in de war is, zo legde Grimes bij de geboorte de naam van haar zoontje uit:

- X = de onbekende variabele, zoals in je wiskunde-oefeningen.

- Æ = de manier waarop Grimes Ai (liefde en/of artificiële intelligentie) spelt in de elfentaal

- A-12 = de voorloper van de Lockheed SR-71, het favoriete vliegtuig van Grimes en Elon. “Geen wapens, geen verdediging, enkel snelheid. Geweldig in gevecht, maar niet gewelddadig.”

- De A kan ook verwijzen naar ‘Archangel’, “mijn favoriete lied.” Welk nummer ze daar precies mee bedoelt, is onduidelijk, want er zijn wel meerdere nummers met die titel te vinden. Volgens het toonaangevende Mixmag bedoelt ze allicht het bekendste nummer van de Londense elektronicaproducer Burial.

Wij wensen het jongetje vooral héél veel succes met zo'n naam.

En in België?

Opvallend: in België zouden Grimes en Elon mogelijk wél hun originele naam hebben mogen behouden. ‘t is te zeggen: volgens het Belgische recht is de keuze van de voornaam volledig vrij - over cijfers wordt dus niet gesproken. Wel zijn er drie gevallen waarin de ambtenaar van de Burgerlijke Stand de voornaam kan weigeren.

Reden 1: De voornaam is verwarrend, zoals een typische meisjesnaam voor een jongen of omgekeerd. Reden 2: de voornaam kan schade toebrengen aan derden, zoals een ongebruikelijke familienaam die als voornaam wordt gekozen. Reden 3: De voornaam kan het kind schaden, zoals een belachelijke, absurde of aanstootgevende naam. Die laatste regel zou dus hopelijk wel van toepassing kunnen zijn op de kleine ‘X Æ A-Xii’.

