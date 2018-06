Grey's Anatomy-ster moet meer dan 50.000 dollar alimentatie per maand betalen TK

20 juni 2018

15u05

Bron: Daily Mail 0 Celebrities Jesse Williams - bekend als dr. Jackson Avery uit 'Grey's Anatomy' - heeft van de rechter een gepeperde alimentatieregeling voorgeschoteld gekregen. De acteur moet zijn ex maar liefst 50.629 dollar per maand betalen. De rechter baseerde zich daarvoor op zijn 'ongebruikelijk hoge loon'.

De televisiedokter ging na vijf jaar huwelijk uit elkaar met zijn vrouw Aryn Drake-Lee, waarna ze in een vechtscheiding terechtkwamen. Het ging dan voornamelijk over de alimentatie voor hun twee kinderen: zoontje Maceo (3) en dochter Sadie (4). Williams had aangeboden om het schoolgeld, de medische verzekeringen en andere onkosten van de twee te betalen, maar dat vond Aryn niet genoeg.

De rechter trad haar daarin bij: gisteren kreeg Williams te horen dat hij voortaan 50.629 dollar per maand moet betalen aan zijn ex, omgerekend zo'n 44.000 euro. In het vonnis klinkt het dat dat een fair bedrag is, gezien de acteur een 'ongebruikelijk hoog loon' van 521.000 dollar (450.500 euro) per maand krijgt voor zijn rol in 'Grey's Anatomy'. Daarnaast moet hij ook de gerechtskosten van zijn ex terugbetalen, goed voor nog eens 270.000 dollar (233.500 euro).

"De kinderen hebben recht op dezelfde levensstijl als de ouders genieten", aldus het vonnis, tot grote ergernis van Williams. "We hebben altijd afgesproken dat onze kinderen een simpel leven zouden leiden, en dat we geen geld zouden uitgeven aan extravagante, onnodige zaken", liet hij optekenen. "En nu doet Aryn niets anders dan mijn rol in het leven van de kinderen beperken en moeilijk doen over het bezoekrecht. Ze straft me omdat ik hard werk, maar ik moet dan wel voor alles betalen."