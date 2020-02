Greta Thunbergs zusje waagt haar kans in de musicalwereld MVO

20 februari 2020

09u30

Bron: Telegraaf 0 Celebrities Haar zus, Greta Thunberg, is milieuactiviste, maar Beata Ernman heeft andere dromen. Ze waagt haar kans in de muziekwereld en heeft al een rol te pakken in de musical ‘Forever Piaf’.

De musical gebaseerd op liedjes van Edith Piaf gaat september dit jaar in première in Stockholm. Daarmee treedt Beata in de voetsporen van hun moeder, Malena Ernman, die zelf ook aan de kost komt als operazangeres. “Ik ben van jongs af aan al danseres”, zegt Beata over haar nieuwe avontuur. “Het zal een hele uitdaging worden om de muziek van Edith te brengen, maar ook een grote droom die uitkomt.”

Dat betekent niet dat Beata niet achter het gedachtengoed van haar zusje Greta staat. Ze liep al meermaals mee in haar klimaatmarsen.