Grappig: Nietsvermoedende Shawn Mendes krijgt slijmdouche op Kids Choice Awards

25 maart 2018

12u47 0 Celebrities Shawn Mendes is zaterdagavond in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de Kids' Choice Awards. Het tieneridool won de prijs voor beste zanger, maar kreeg het beeldje niet zonder een nat pak.

Shawn kon niet bij de uitreiking in Inglewood, Californië zijn, maar dat betekende niet dat hij aan het groene slijm van Nickelodeon kon ontsnappen. De Stitches-zanger kreeg drie emmers over zich heen in de bedankvideo die hij opnam voor de awardshow.

Ook YouTube-ster Liza Koshy verliet de show onder het groene slijm. Zij kreeg twee keer de volle laag: eerst op het podium nadat ze de prijs voor grappigste Youtuber in ontvangst had genomen en later nog een keer backstage. Onder anderen Dwayne 'The Rock' Johnson en Camila Cabello kwamen er beter van af. Zij mochten een prijs ophalen, respectievelijk die voor beste acteur en beste zangeres, zonder een nat pak te halen.