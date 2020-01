Grappig: Dua Lipa leeft zich uit met fan op dansvloer in gayclub LV

16 januari 2020

Dua Lipa zit tegenwoordig in heel wat mensen hun oren met haar nieuwe hit 'Don't Start Now'. Het liedje - met heel wat disco-invloeden - verovert ook de dansvloer. Toen de zangeres onlangs de bloemetjes ging buiten zetten in een gayclub in New York, ging ze met de voetjes van de grond samen met een fan.

Dua Lipa en haar gevolg verzamelden zich dinsdagnacht in Playhouse, een gayclub in hartje New York City. Daar kwam de zangeres een grote fan tegen op de dansvloer. Wanneer haar nieuwste hit ‘Don’t Start Now’ werd gedraaid, ontpopten de twee zich spontaan tot dansduo. De fan kende zelfs de choreografie die Dua Lipa al toonde op enkele optredens uit zijn hoofd en voert ze volledig synchroon uit samen met de zangeres. Het leverde in ieder geval leuke beelden op, en ongetwijfeld een moment dat de jongen nooit meer vergeet.

dancing with somebody ❤️✨ @DUALIPA ❤️✨ pic.twitter.com/x6wcaBo3H6 Jon ALi(@ Jon_ALi) link