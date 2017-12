Grappig: Alec Baldwin wil als president Trump naar Broadway MVO

Alec Baldwin, die al een Emmy won voor zijn imitatie van president Trump in 'Saturday Night Live', denkt erover om een Broadway theatershow te starten in datzelfde thema.

Baldwin schreef het parodieboek 'You Can’t Spell America Without Me' uit naam van zijn personage. "Het lijkt me een leuk idee om het boek om te zetten naar een script, en dan als one-man-show naar Broadway te trekken. Ik zou niet de eerste zijn die het doet," aldus de acteur.

Dat is zo, want komiek Will Ferrell deed het hem al voor met zijn show 'You’re Welcome America', waarin hij president Bush nadeed.

AP Alec Baldwin zonder zijn kostuum.