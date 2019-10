Graham Norton verdient maar liefst 2.150 euro per minuut dat zijn talkshow op tv is SDE

11 oktober 2019

22u04

Bron: Metro UK 0 Celebrities De Ierse presentator Graham Norton (56) mag niet klagen. Volgens Metro UK verdient hij maar liefst 1.875 pond (zo'n 2.150 euro) per minuut dat zijn talkshow, ‘The Graham Norton Show’, op tv te zien is. En dan hebben we het nog niet eens over zijn loon als radiopresentator gehad. “Ik kan dit niet rechtvaardigen", liet Graham al eerder optekenen.

Graham Norton heeft het goed voor elkaar. Per minuut dat ‘The Graham Norton Show' op BBC One te zien is, verdient hij 1.875 pond (zo’n 2.150 euro). Elk jaar maakt hij 31 afleveringen van het programma, wat hem 92.000 pond (zo'n 105.515 euro) per aflevering oplevert, goed voor 2,97 miljoen pond (3,5 miljoen euro) per jaar. Dat loon wordt uitbetaald door So Television Ltd, die het programma maakt. Maar dat is niet alles. Graham krijgt ook 610.000 pond (zo'n 699.613 euro) van de BBC voor zijn wekelijkse BBC Radio 2 show en enkele andere programma’s waaraan hij meewerkt.

In oktober gaf Graham al toe dat hij zijn loon niet kon rechtvaardigen, maar dat hij afhing van de markt. “De mensen die zeggen: ‘Hij verdient niet wat hij krijgt’, hebben absoluut gelijk. Je kan mijn loon niet rechtvaardigen, dus dat probeer ik ook niet. En blijf ik de cheques innen? Jawel, want op een of andere manier heeft de markt besloten dat dit mijn waarde is.”

‘The Graham Norton Show’ wordt bij ons op Caz uitgezonden.