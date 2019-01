Graatmagere Céline Dion reageert op grote ongerustheid: “Laat me toch met rust!” TDS

31 januari 2019

16u14

Bron: THE SUN 0 Celebrities Céline Dion wist op de modeweek van Parijs alle aandacht naar zich toe te trekken. Heel wat toeschouwers en omstanders reageerden dan ook bezorgd, omdat de zangeres dezer dagen schrikwekkend mager oogt. Zelf laat Céline het allemaal niet aan haar hart komen: “Laat me gewoon met rust”, reageert ze droog.

Toegegeven: Céline Dion was altijd al mager van nature. Maar toen ze in Parijs enkele modeshows kwam bijwonen, stelden velen zich toch vragen. Van “dit is verontrustend”, over “wat is ze ingevallen”, tot “vel over been”: de intussen 50-jarige ‘My Heart Will Go On’-zangeres kreeg heel wat vragen en commentaren naar het hoofd geslingerd.

“Ik doe dit voor mezelf. Ik wil me sterk, mooi, vrouwelijk en sexy voelen”, reageert ze nu fel in The Sun. “Ik hou zelf van hoe ik er nu uitzie, maar ik wil daar verder niet over praten. Als jij het mooi vindt, dan ben ik er voor je. Maar als je het maar niets vindt, laat me dan gewoon met rust!”