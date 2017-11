Gossip Girl-acteur beschuldigd van verkrachting MVO

19u08 0 AP Celebrities Gossip Girl-acteur Ed Westwick (30), in de serie beter gekend als player Chuck Base, werd zopas beschuldigd van seksueel geweld. Actrice Kristina Cohen schreef een lang Facebook bericht waarin ze uit de biecht klapt over haar ervaring met Ed.

Er komt maar geen einde aan het rijtje mannen dat zich moet verantwoorden voor seksueel onaanvaardbaar gedrag. Kristina Cohen wijst nu met de vinger naar Ed Westwick: "Ik had een korte relatie met een producer die goed bevriend was met Ed. We gingen bij hem thuis langs voor een etentje, maar het werd al snel raar toen Ed verkondigde dat we allemaal met elkaar naar bed zouden moeten gaan. Ik zei dat ik moe was en weg wilde, maar Ed bood me een slaapkamer aan, waar ik even kon gaan liggen. Mijn vriendje zei dat we enkele minuten later zouden vertrekken, dus ja, dan bén ik ook maar even gaan liggen."

Uiteindelijk viel de actrice in slaap. "Ik werd abrupt wakker omdat Ed bovenop me was gaan liggen, zijn vingers drongen me op dat moment al binnen. Ik kon hem niet tegenhouden, hij was te sterk. Ik riep wel dat hij moest ophouden, maar dat deed hij niet. Hij bleef mijn gezicht vastgrijpen en zeggen dat hij seks met me wilde. Ik verstijfde van angst, ik kon zelfs niet meer spreken, niet bewegen. Hij verkrachtte me..."

Het incident vond drie jaar geleden plaats, en Kristina heeft er spijt van dat ze heeft gezwegen. "Mijn moeder lag op sterven op dat moment, ze had kanker. Ik wilde haar niet nog meer kopzorgen geven dan ze al had."

De producer die ze aan het daten was, gaf haar de schuld. "Volgens hem was ik een actieve deelnemer aan heel het gebeuren, of heb ik het láten gebeuren. Ik mocht niemand vertellen wat er gebeurde, want dan zou Ed achter me aan komen met advocaten of zelfs erger. Hij zou mijn carrière vernietigen."

Nu wil ze wél haar verhaal vertellen, net als zo vele anderen. "Nu realiseer ik me dat anderen geholpen zijn door al die verhalen. Ze weten dat ze niet alleen zijn. Net als die andere vrouwen mij hebben doen inzien dat ik me niet hoef te schamen, wil ik nu hetzelfde doen voor meisjes die nog steeds zo'n geheim bewaren. Hopelijk is dit de eerste stap om de balans te herstellen in deze wereld, die monsters zoals Ed vrij spel geeft."