Gordon wint rechtszaak tegen ex: "Wel degelijk sprake van affectieve en seksuele relatie"

Tom Tates

23 april 2018

06u54

Gordon heeft vandaag in Lelystad in Nederland de rechtszaak tegenover zijn ex Kevin B. gewonnen. Volgens de rechter heeft Gordon de relatie niet verzonnen. Dat werd besloten naar het bestuderen van duizenden WhatsAppberichten tussen de twee.

Kevin eiste een contactverbod omdat hij zegt te worden gestalkt door Gordon. Onzin, vindt de entertainer. De rechter heeft de eis voor een contact- en publicatieverbod afgewezen en vastgesteld dat er inderdaad sprake was van een "affectieve en seksuele relatie" met Gordon.

De rechter vindt dat Kevin B. door het enorme aantal whatsappberichten niet vol kan houden dat er geen sprake zou zijn van een relatie. In de uitspraak staat te lezen dat de mannen veel berichten naar elkaar stuurde over hun "intieme samenzijn".

Daarnaast blijkt uit de berichten dat zowel Kevin als Gordon uitvoerig stilstaan bij, en zich ook verheugen op, het moment waarop zij zes maanden samen zijn. Daarbij wordt door beiden uitgesproken dat ze nog maar heel lang van elkaar mogen genieten. Dat ze een affectieve- en seksuele relatie hebben gehad is dan ook geen fake-nieuws, aldus de rechter.

Gebroken hart

Gordon stelde dat in februari voor de zoveelste keer zijn hart werd gebroken door de aanstaande dokter uit Almere. Hij wilde dat Kevin in een rectificatie erkent dat de twee wel degelijk een relatie hadden, opdat Gordon "gerehabiliteerd wordt in mijn status als BN'er dat ik geen leugenaar ben". De rectificatie is volgens de rechter niet meer nodig, máár Kevin mag niet meer ontkennen in de media dat ze geen relatie hebben gehad. Per overtreding moet er een dwangsom van 5.000 euro betaald worden. Daarnaast mag Gordon zelf verschillende media benaderen met de inhoud van het vonnis.

Een stapelverliefde Gordon plaatste in februari foto's van hem en Kevin op sociale media. Daarin stelde hij de arts in opleiding voor als zijn nieuwe grote liefde. Al snel kreeg de entertainer reacties van mensen die ook een relatie met Kevin meenden te hebben gehad. Zo ontdekte Gordon dat hij "maandenlang stelselmatig is bedrogen".

De presentator en voormalig zanger was kapot van het bedrog en gaf Kevin tijdens een woordenwisseling in zijn woning in Blaricum een klap. Ook bedreigde hij de arts met een mes. Daarover zei Gordon op 9 april: de dag dat de zaak in Lelystad werd behandeld: "Ik kan het me niet eens herinneren. Er zijn die avond allemaal dingen gebeurd. Het spijt me, meer kan ik er niet over zeggen."

En, emotioneel: "Dat stuk schorem, want ik heb er geen andere woorden voor, zit hier met droge ogen te liegen en blijft maar liegen." Zich richtend tot de rechter: "Als u uitspraak doet ten faveure van hem, dat kan. Maar dan heeft officieel de liefde verloren en dat ik wil ik u laten weten."

Voicemails

Gordon wilde naar eigen zeggen op de dag dat hij de klap gaf antwoorden, maar kreeg die niet meer van Kevin, die na de confrontatie al het contact verbrak. Maar volgens Kevin belde Gordon, stuurde e-mails, appjes en sprak voicemails in, niet alleen van Kevin maar ook van vrienden en familie van de man.

Kevin stapte daarop naar de rechter. Aanvankelijk was zijn eis dat alle foto's van en verwijzingen naar hem zouden verdwijnen van Gordons social media. Toen de zanger en presentator daar gehoor aan gaf, leek een rechtszaak van de baan. Twee weken geleden stonden de heren echter toch voor de rechter in Lelystad, omdat Kevin zegt nog steeds last te hebben van Gordon. "Het probleem is dat ik met rust gelaten wil worden, en dat gebeurt niet."

Gordon noemde B. tijdens de zitting begin april "iemand die zich voordoet als een wolf in schaapskleren". "Een man die qua uiterlijk heel mooi is, maar van binnen verrot blijkt te zijn." De arts in opleiding uit Almere kreeg eerder dit jaar vragen van zijn werkgever (een ziekenhuis) toen zijn vermeende verhouding met Gordon via de presentator op straat was komen te liggen. Hij vreesde zelfs voor zijn verdere carrière. Volgens Gordon is het nooit de bedoeling geweest de loopbaan van B. op welke manier dan ook te schaden. Hij omschreef de opstelling van B. vandaag als 'krokodillentranen’. "Hij was ook mans genoeg om een relatie met mij aan te gaan."

Ook na uitdrukkelijk advies van de rechter lukte het Kevin en Gordon na de eerste zittingsdag niet tot een schikking te komen. Ondanks de waarschuwing dat er als gevolg van een vonnis waarschijnlijk intieme correspondentie van beiden op straat komt te liggen, komt het tot een uitspraak.