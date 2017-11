Gordon verlangt naar een kind van zichzelf: "Nog zo'n monster, dat lijkt me geweldig" kDL

11u27

Bron: ANP 0 ANP Kippa Gordon. Celebrities Nu de Nederlandse zanger en presentator Gordon getrouwd is, denkt hij aan de toekomst. Zo wil hij dolgraag kinderen.

Gordon stapte vorige week in het huwelijksbootje voor het Nederlandse televisieprogramma 'Gordon gaat trouwen', maar voor wie hij uiteindelijk gekozen heeft, blijft nog even geheim. De uitkomst van de show is in december op de Nederlandse televisie te zien. Gordon laat zich nu wel al uit over de toekomst, kinderen lijken hem heel leuk nu hij getrouwd is. "En dan liever niet adopteren, maar ik zou wel graag een kind van mezelf willen. Nog zo'n monster, haha! Dat lijkt me geweldig!", zegt hij in Metro.

Gordon had het ook kort over zijn echtgenoot. Die moet volgens de Gordon accepteren dat hij binnenkort een bekend figuur zal zijn. "Het is onderdeel van een leven met mij, dus ja. Maar ik vind wel dat hij de keuze moet hebben tussen vol in de schijnwerpers staan of een mooie rol op de achtergrond."

Met dit geweldige team beleefde ik stormachtige maanden. Wat hebben ze hard gewerkt en wat is het een waanzinnig leuk integer mooi programma geworden! Dank jullie wel allemaal! #talpa #superproductie #gordongaattrouwen #liefde #topteam Een foto die is geplaatst door gordonheuckeroth (@gordonheuckeroth) op 28 nov 2017 om 18:09 CET