Gordon sloeg en bedreigde zijn vermeende ex KDL

09 april 2018

15u16

Bron: ANP 0 Celebrities Gordon (49) moest zich maandag verantwoorden in de rechtbank over de kwestie die er tussen hem en zijn vermeende ex-vriend speelt. Daar bleek dat de Nederlandse presentator en voormalige zanger de man in kwestie in het verleden bedreigde met een mes en hem ook een klap gaf.

Kevin B. spande de rechtszaak tegen Gordon aan omdat hij een contactverbod wil voor de Nederlandse presentator en voormalige zanger. De problemen tussen de twee begonnen toen Gordon Kevin in februari als zijn nieuwe vriend had voorgesteld op sociale media. Volgens Kevin was er nooit sprake van een relatie en daarom eiste hij dat Gordon alle posts over hem verwijderde. Gordon ging in op dat verzoek, maar volgens Kevin valt de zanger hem nu nog steeds lastig en daarom eist hij via de rechtbank een contactverbod.

Mes

Het ging er maandag erg emotioneel aan toe in de rechtbank. Gordon barste zelfs in tranen uit én hij gaf toe dat hij Kevin heeft geslagen. 'Ja, ik heb hem een klap gegeven', gaf Gordon toe. 'Maar wat gebeurt er als je erachter komt dat je maandenlang stelselmatig bent bedrogen?!'. Volgens Gordon had hij zo'n zes maanden een relatie met Kevin toen hij steeds meer 'signalen' kreeg dat er 'iets niet klopte'. Daarom plaatste Gordon in februari op social media een foto van Kevin met de mededeling dat hij een nieuwe liefde gevonden had. 'En toen werd de beerput met ellende opengetrokken', klonk het maandag. Na het plaatsen van het bericht ontdekte Gordon onder meer dat Kevin meerdere relaties had. Diezelfde avond vond er bij Gordon thuis een confrontatie plaats. Daarbij liet de presentator, volgens zijn advocaat 'onder invloed van de genuttigde alcohol', zijn emoties gaan. Vlak na de rechtszaak vertelde Gordon dat hij betreurt dat hij Kevin een klap heeft gegeven. 'Ik kan het me niet eens herinneren. Er zijn die avond allemaal dingen gebeurd. Het spijt me, meer kan ik er niet over zeggen', klonk het.

(lees verder onder de foto)

Examenfraude

De klap is echter niet het enige waar Gordon spijt van heeft. Hij 'schaamt zich diep' omdat hij Kevin heeft geholpen examenfraude te plegen. Volgens Gordon wilde Kevin zo graag met hem mee op vakantie naar Kaapstad dat de arts in opleiding anderen betaalde om een onderzoeksverslag te schrijven. De 2.500 euro die Kevin daarvoor nodig had, kreeg hij van Gordon. 'Dat had ik nooit moeten doen', zegt de presentator nu. Hij vertelde de rechter dat hij het als zijn burgerplicht ziet Kevins fraude aan te kaarten. 'Dat heeft ook met gewetensbezwaren te maken', lichtte Gordon na afloop van de zitting toe. Kevin zegt dat hij helemaal geen fraude heeft gepleegd, en verklaarde dat ook onder ede van de examencommissie van het AMC. Het onderzoek loopt nog.

Woede

Ook in mails, berichtjes en telefoontjes die na de ruzie volgden, ventileerde Gordon zijn woede 'niet altijd even fraai'. Volgens zijn advocaat was dat echter 'alleszins begrijpelijk gezien de emotionele rollercoaster' en het 'overweldigende liefdesverdriet' waarmee Gordon plots te maken kreeg. Kevin, die zegt dat er nooit sprake is geweest van een relatie, kapte na de confrontatie alle communicatie met Gordon af. Volgens Kevins advocaat had Gordon na de aanvaring een 'duidelijk plan' om Kevin te beschadigen en ondervindt de man 'tot op de dag van vandaag last en hinder' van Gordons berichten. Kevin eist, nu alle berichten van social media zijn verdwenen, een contactverbod. Maar ook Gordon stelt zijn eisen, hij wil een rectificatie, een rechtzetting van de berichtgeving, zodat hij 'gerehabiliteerd wordt in mijn status als BN'er dat ik geen leugenaar ben'. Op 23 april doet de rechter uitspraak.