Gordon Ramsay sluit Londens restaurant Maze na miljoenenverlies jv

17 mei 2018

17u42

Bron: belga 0 Celebrities Sterrenchef Gordon Ramsay gaat zijn Londens restaurant Maze begin volgend jaar sluiten. Zijn restaurantimperium leed vorig jaar een recordverlies van 3,8 miljoen pond, zo berichten Britse media.

Maze kreeg in 2016 nog een Michelinster. Het is één van de grootste namen binnen de holding Kavalake, waar ook nog andere bekende Londense restaurants (Petrus, Savoy Grill en Bread Street Kitchen) deel van uitmaken. Maar de holding van Ramsay leed vorig jaar een miljoenenverlies, na een zware factuur (1,75 miljoen pond) voor een rechtszaak tegen zijn voormalige zakenpartner Rowan Seibel. Maar ook de inkomsten voor Kavalake lagen vorig jaar iets lager: -1 procent tot 51,4 miljoen pond.

Vooral de Britse inkomsten vielen tegen, in het buitenland was er nog een fikse groei. De groep heeft al achttien restaurants buiten het Verenigd Koninkrijk en plant dit jaar nog meer openingen, onder meer in Las Vegas en in China.

Eerder moest ook tv-kok Jamie Oliver al enkele restaurants van zijn keten 'Jamie's Italian' sluiten na financiële problemen. Er werd toen verwezen naar de brexit -die de waarde van het pond deed zakken en importproducten dus duurder maakte- en naar het feit dat de Britten de vinger op de knip houden.