Gordon Ramsay negen jaar later alsnog onder vuur voor ongepaste grapjes over Sofia Vergara

09 januari 2019

14u52

Bron: Insider 0 Celebrities Hoewel Gordon Ramsay (52) de “walgelijke” grapjes over ‘Modern, Family’-actrice Sofia Vergara (46) ruim negen jaar geleden heeft gemaakt tijdens ‘The Tonight Show With Jay Leno’, komt er nu pas commentaar op de chef. De beelden gingen viraal op Twitter.

Wanneer presentator Jay Leno tijdens zijn show een fragment laat zien van een luidruchtige Sofia Vergara die zich kwaad maakt over slecht gekookt eten, reageert de actrice: “In het echte leven roep ik nooit zo luid”. Ramsay grijpt zijn kans om een grapje te maken en zegt tegen haar: “Alleen in de slaapkamer dan.” In de videobeelden is duidelijk te zien dat Vergara zijn grapje niet waardeert, maar de kok trekt zich daar niets van aan. Tijdens de show blijft hij herhaaldelijk ongepaste mopjes maken en raakt hij op een bepaald moment zelfs haar bovenbeen aan. De actrice maakte meteen duidelijk dat ze dat niet aanvaard. “Niet aanraken”, zegt ze.

Sofia Vergara verdiende het niet om zo behandeld te worden. Dit is heel ongemakkelijk Een twitteraar

Pizza

Vergara toont tijdens de uitzending foto’s van haar vakantie in Italië. Op de beelden is te zien dat ze pizza aan het eten is. “Je lijkt het wel lekker te vinden”, zegt Ramsay. “Had je heel dat stuk pizza in je mond gestoken? Je pakte het gewoon in je hand en stak het in je mond.”

Ongeacht zijn ongepaste gedrag lijken de twee op het einde van de show als vrienden uit elkaar te gaan. Ze geven elkaar zelfs een knuffel. Maar dat weerhield enkele twitteraars niet om hun mening te geven over de beelden. “Sofia Vergara verdiende het niet om zo behandeld te worden. Dit is heel ongemakkelijk”, schrijft iemand. Anderen noemde de grapjes van Ramsay zelfs “zielig” en “walgelijk”.

Sofia Vergara didn't deserve to be treated like this. This is very very uncomfortable.