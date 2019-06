Gordon Ramsay kan tot 100 nieuwe restaurants openen in de VS TK

27 juni 2019

10u35

Bron: Belga 0 Celebrities De Britse chefkok Gordon Ramsay heeft een zakelijke deal gesloten die hem toelaat om de komende jaren tot honderd nieuwe restaurants te openen in de Verenigde Staten. Het geld - 100 miljoen dollar - komt van de Britse investeringsmaatschappij Lion Capital, zo schrijft de Britse krant The Times.

Lion Capital zou 25 miljoen dollar (22 miljoen euro) op tafel leggen voor een belang van 50 procent in de onderneming Gordon Ramsay North America, en zou de nodige fondsen voorzien om de komende vijf jaar 75 tot 100 restaurants te openen in de VS.

Ramsay heeft verschillende restaurantconcepten in de VS, onder meer in Las Vegas, met bijvoorbeeld een menu met uiteenlopende fish-and-chipsgerechten of een biefstuk-grillroom. Er zouden nu plannen zijn om meerdere nieuwe concepten aan het aanbod toe te voegen, zoals een speciale pizzeria.

Volgens Ramsay is Lion Capital de geschikte partner in dit avontuur, omdat die hem van geld voorziet maar hem zakelijk de vrije hand laat.