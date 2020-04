Gordon Ramsay brengt quarantaine door in tweede verblijf, buren reageren kwaad: “De regels gelden ook voor jou” BDB

13 april 2020

18u00

Bron: The Sun 0 Celebrities Topchef Gordon Ramsay (53) heeft zich niet populair gemaakt bij de inwoners van de Britse kuststreek Cornwall. De bevolking vindt het niet kunnen dat de kok de quarantaine tijdens de coronacrisis doorbrengt in z'n tweede verblijf. En ook z’n parkeerkunsten wekten ongenoegen op.

Snel de auto parkeren om een koffie te halen, dat moet Gordon Ramsay afgelopen weekend gedacht hebben. In de buurt van het populaire strand Polzeath Beach in Cornwall, dropte hij z’n 4x4 Land Rover Defender op een onreglementaire plek. Een voorbijganger merkte het op en sprak de chef erover aan. Er ontstond een verhitte discussie tussen de twee, waarna Ramsay uiteindelijk opnieuw in z’n wagen kruipt en wegrijdt.

De parkeerdiscussie was niet het enige voorval met de chef in de kuststreek. Inwoners van de regio, een populaire vakantieplaats voor Britten, vinden het namelijk niet kunnen dat mensen de quarantaine tijdens de coronacrisis doorbrengen in hun tweede verblijf. Ramsay is er daar eentje van, aangezien hij de lockdown in Cornwall spendeert met z'n vrouw Tana en z’n vijf kinderen. De chef trok van Londen - een van de zwaarst getroffen steden door het coronavirus - naar de kuststreek en buren zijn nu bang dat hij de ziekte met zich meegebracht zou hebben.

“Zo arrogant”

Leden van de Facebookgroep ‘You Shouldn’t Be Here’ hebben er zelfs mee gedreigd om het adres van Gordon openbaar te maken als hij z'n koffers niet pakt. “Neem je spullen en vertrek”, schrijft iemand. “De overheid roept op om op je hoofdverblijfplaats te blijven en wie doet dat weer niet: Gordon Ramsay uiteraard”, fulmineert een ander lid van de pagina. “Hij loopt hier gewoon rustig te winkelen alsof er niets aan de hand is. Hij laat zelfs ingenieurs komen om een zwembad te bouwen. Het is niet omdat hij rijk is dat hij zich niet aan de regels moet houden. Zo arrogant.”

Vrienden van de chef springen echter voor hem in de bres. “Gordon heeft deze plek altijd als z’n thuis gezien. Ze brengen hier al hun vrije tijd als gezin door en dat al meer dan 10 jaar. Zoon Jack woont er ook permanent. De meeste buren zijn trouwens heel blij met hun komst. Bovendien zijn ze gearriveerd voordat de overheid had opgeroepen om de lockdown in je hoofdverblijfplaats door te brengen. Deze beschuldigingen zijn kwetsend en onnodig", klinkt het.

Lees ook:

Gordon Ramsay moest 500 personeelsleden ontslaan door coronacrisis: “Ik voel me zo schuldig dat ik niet meer tegen hen durf praten”