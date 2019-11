Gordon Ramsay betaalde half miljoen pond voor optreden Ed Sheeran SDE

18 november 2019

09u40

Bron: ANP 0 Celebrities Gordon Ramsay (53) zou diep in de buidel hebben getast voor het verjaardagsfeestje van dochter Matilda. Volgens de Daily Mirror zou hij weleens een half miljoen pond (bijna 600.000 euro) kunnen hebben betaald voor een optreden van Ed Sheeran (28).

Ed zou de favoriete zanger zijn van 'Tilly', en zij zou dan ook niets liever hebben gewild dan een miniconcert van de zanger voor haar 18e verjaardag. Die vierde ze dit weekend in een Londense club, waar honderden gasten haar kwamen feliciteren, onder wie Brooklyn en Romeo Beckham. Enkele aanwezigen deelden een foto van het optreden van Ed, die vijf eigen nummers zou hebben gezongen voor hij 'Happy Birthday' inzette.

Volgens The Sun had het feestje een James Bond-thema, en was er onder meer een ijssculptuur in de vorm van 007, waaruit gasten een shotdrankje konden drinken. Tilly zelf deelde een foto waarop ze in een gouden jurk met haar pa poseert.

Matilda trad al jong in haar vaders voetsporen door in zijn programma's ‘Hell's Kitchen’ en ‘Masterchef Junior’ te verschijnen. De jonge kokkin staat ook centraal in de culinaire realityreeks van de familie: ‘Matilda And The Ramsay Bunch’.