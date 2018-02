Gordon openhartig over drugsgebruik: "Ik stond onder de douche en dacht: ik heb teveel genomen, ik moet 112 bellen" MVO

09 februari 2018

07u45 4 Celebrities Gordon Heuckeroth (49) heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij drank en drugs gebruikt, maar in de eerste passages van zijn nieuwe biografie vertelt hij in detail over zijn problemen.

"Ze geven me een beter gevoel. Ik ben soms thuis in mijn eentje coke aan het snuiven, puur om het kutgevoel uit mijn lijf te krijgen”, zegt hij in het boek.

Soms ging hij ook te ver, bekent de Nederlandse presentator. "Ik stond onder de douche en dacht: ik heb teveel genomen, ik geloof dat ik 112 moet bellen. Ik had zoveel gesnoven dat ik er hartkloppingen van kreeg."

Gordon liet vorig jaar al weten dat hij grote onthullingen zou doen in zijn biografie, maar toch is iedereen verrast door de thematiek. "Inderdaad, er zullen heel wat mensen steil achteroverslaan als mijn boek straks in de winkel ligt. En dan heb ik het niet alleen maar over wat andere mensen uit de showbizz hebben gedaan of gezegd, maar ook gewoon de pijn en het verdriet die ik überhaupt heb moeten doorstaan in het leven. Daar heeft bijna niemand weet van…"

Gordon’s biografie verschijnt 28 februari.