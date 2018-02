Gordon ontsnapt aan rechtszaak tegen 'nieuwe liefde' TDS

14 februari 2018

23u24

Bron: ANP 18 Celebrities De rechtszaak die Gordon boven het hoofd hing gaat niet door. Dat heeft de advocaat van zijn vermeende nieuwe liefde bevestigd.

Gordon werd beschuldigd van smaad en laster nadat hij foto's van hem met zijn vermeende nieuwe liefde op sociale media had gepost. Ook had de presentator de naam van de man erbij gezet. Volgens Van der Velde, de advocaat van de man, is er nooit sprake geweest van een liefdesrelatie. De man eiste via zijn advocaat dat Gordon alle foto's waar ze samen op staan en eventuele naamsvermeldingen van sociale media verwijdert.

Gordon gaf daar woensdagochtend gevolg aan. Hij verwijderde alle foto's van hem en zijn 'liefde' van Instagram en Facebook. Daardoor is er, volgens advocaar Van der Velde, "op dit moment geen noodzaak meer voor een proces."

De presentator had dinsdag nog een foto van hem en ‘zijn liefde’ gedeeld. “En zo zou je naar Venetië vliegen voor Valentijn en zo sta je advocaten te woord te staan om te ‘bewijzen’ dat je een relatie had met de persoon waar je zo gek op was........ ja dan breekt je hart en die was al niet meer te lijmen”, schreef hij er toen bij.

Gordon wil nu met een schone lei beginnen, zo laat hij weten op de sociale media.