Gordon ontroerd door opkomst signeersessie: "Ik kreeg kaartjes en bloemen... het was overweldigend"

28 februari 2018

07u02 6 Celebrities De hoge opkomst bij de signeersessie van zijn biografie, heeft Gordon "mega ontroerd". De presentator startte aan het begin van de nacht van dinsdag op woensdag de verkoop van zijn boek Gordon, biografie van een entertainer.

"Ik ben er gewoon helemaal ondersteboven van", zegt hij tegen het ANP. "Omdat je soms toch thuiszit en van die negatieve recensies leest en dan af en toe twijfelt aan hoeveel mensen om je geven. Maar dan zie je dit en ben je op elke manier zo geraakt."

Volgens Gordon kwamen de fans vanuit het hele land naar Amsterdam-Noord. "Echt, uit Oss, Apeldoorn... En als die mensen je dan ook briefjes geven, en bloemen, dat is overweldigend."

De voormalig zanger wilde zijn levensverhaal, dat is opgetekend door Marcel Langedijk, vertellen omdat hij dit jaar vijftig wordt en hij "de tweede helft van zijn leven" met een goed gevoel wil ingaan. Dat niet iedereen blij zal zijn met de openbaringen in het boek, hoort volgens Gordon nu eenmaal bij een biografie, "Het is onderdeel van mijn leven geweest. Het is niet anders. Ik heb het opgeschreven en voor sommige mensen is dat minder leuk. Dat spijt me oprecht, maar ik heb het willen vertellen."