Gordon niet welkom bij 15 jaar Toppers mvdb

27 september 2018

20u38

Bron: ANP/BuzzE 3 Celebrities Het vijftienjarig bestaan van De Toppers, de Nederlandse 'supergroep' met Gerard Joling, René Froger, Jeroen van der Boom en Jan Smit, wordt volgend jaar zonder Gordon gevierd. De oud-Topper keert niet eenmalig terug om bij de mijlpaal stil te staan.

"Gordon is er niet bij", zei René Froger vandaag resoluut in het tv-programma RTL Boulevard. Waarom hij niet welkom is, wilde hij niet zeggen. "Omdat ik zeg dat hij er niet bij is. Ik vind het een kutvraag. Ik geef daar geen antwoord op."

De Toppers, die elk jaar keer op keer de Johan Cruijff Arena in Amsterdam uitverkopen met een thema-concert, maakten in de show wel de data bekend van de shows van 2019. Het kwartet wil het stadion van Ajax op 31 mei en 1 juni vullen. Wat het thema wordt, is nog niet bekend.