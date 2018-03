Gordon maakt vijanden met de glimlach dankzij bestseller-biografie: "De derde druk gaat woensdag in productie" MVO

07 maart 2018

13u19 0 Celebrities De biografie van Gordon Heuckeroth (49) is een verkoopsucces. Het door Marcel Langedijk opgetekende levensverhaal van de presentator en voormalig zanger staat direct na verschijnen op de eerste plek van de Bestseller 60.

In Gordon, biografie van een entertainer gaat het niet alleen over de showbizzrellen waarbij hij betrokken was, ook Gordons jeugd komt uitgebreid aan bod. Gordons vader was alcoholist, het huwelijk van zijn ouders was gecompliceerd. Het boek is al aan de tweede druk toe. De eerste 40.000 exemplaren waren in no time uitverkocht.

Het boek heeft al een hoop stof doen opwaaien. Veel mensen uit de omgeving van Gordon zijn op zijn minst gezegd niet blij met de manier waarop zij worden beschreven door de entertainer. Zo neemt liedjesschrijver John Ewbank afstand van de onthulling die Gordon in zijn biografie doet. Gordon beweert dat hij en Ewbank jaren geleden porno keken en daarbij masturbeerden.

Gordons zus Lydia heeft zelfs aangekondigd naar de rechter te stappen. Gordon beschrijft niet alleen het misbruik waar hij als kind slachtoffer van was, maar zegt in het boek te vermoeden dat bijna al zijn broers en zussen zijn misbruikt. Dat schoot bij zijn zus Lydia in het verkeerde keelgat en zij sleept daarom Gordon voor de rechter. Broer Johny zegt in Story om dezelfde reden een aanklacht tegen zijn broer in te dienen.

Lachen met reacties

Gordon heeft naar eigen zeggen geen boodschap aan alle mensen die hem uitmaken voor leugenaar naar aanleiding van zijn biografie. "Een week al uitgescholden voor leugenaar, beschimpt en bespot in programma's en door collega's omdat ik niet zoals door vele gezegd mijn waarheid maar dé waarheid heb durven opschrijven. Ik lach erom en weet dat mijn levensverhaal voor velen juist wel respect op heeft geleverd", reageert Gordon woensdag op Instagram.

De presentator viert met zijn post dat het boek vanuit het niets op de eerste plaats is binnengekomen in de bestsellerslijst. De derde druk gaat woensdag in productie, zo laat hij weten.