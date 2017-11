Gordon geniet van extravagant vrijgezellenfeest TDS

Bron: AD 0 Vrijgezellen! #gordon #fun #events #brndrzthisiswhatwedo Een foto die is geplaatst door null (@brndrz) op 10 nov 2017 om 20:09 CET Celebrities Gordon (49) heeft gisteravond de avond van zijn leven beleefd. Nu het niet lang meer duurt voordat de presentator in het huwelijksbootje stapt, kon een vrijgezellenavond natuurlijk niet worden overgeslagen. Twee hartsvriendinnen van Goor nodigden maar liefst 60 man uit, die helemaal los gingen in de Amsterdamse club Momo. Daarna ging het feestgedruis nog even door in Gordons eigen appartement.

Champagne, wodka en vuurwerk: Gordon kreeg een bachelorparty die hij niet snel zal vergeten. Volgens Guido Goossens, al 20 jaar een trouwe vriend van Gordon, werd er flink uitgepakt in viersterrenrestaurant- en loungebar Momo. Onder meer Ruud Gullit en zijn vriendin Karin de Rooij en Gerard Joling waren erbij, net als Danny Rook en Joyce Humblet - die ook in Gordon Gaat Trouwen te zien zijn. "De hele tent stond te kijken", laat Goossens aan deze site weten. "Er was champagne in overvloed, er was vuurwerk en Gordon straalde de hele avond. Hij kreeg een wit hoedje met een sluier eraan op zijn hoofd en genoot echt van de aandacht."

De hele zaak stond te kijken Guido Goossens

Volgens Goossens was Gordon, die ook werd opgedragen een knalgeel pak aan te trekken, even emotioneel toen hij na het feest in zijn eigen huis in de hoofdstad werd verrast. "Iedereen stond daar klaar met ballonnen en fakkels. Je zag dat dat hem raakte, helemaal toen Gerard hem persoonlijk toe zong. Dat is hem heel dierbaar." Voordat de festiviteiten losbraken, liet Gordon via Facebook los ietwat nerveus te zijn. "Mijn vrienden komen me straks halen. God sta me bij, haha" en: "Katje lam, maar genieten."

Bij de vrijgezellenavond waren Gordons potentiële echtgenoten niet aanwezig, omdat de mannen voor de trouwshow strikt geheim gehouden worden. In de laatste afleveringen was te zien dat horecaman en vader Rogier uit Leiden, financieel manager Gerben en de Italiaanse steward Manuel door de keuring kwamen. Vier dagen geleden ging Gordon met hen en een nog onbekende kandidaat in ondertrouw. Ook ontmoette hij hun ouders. Wie Gordon daadwerkelijk zijn jawoord geeft, wordt pas eind dit jaar duidelijk. Het huwelijk vindt plaats in Kaapstad, waar Goor ook een huis heeft.

PR/ Brunopress (fotomontage) Zo'n 60 man ging helemaal los in restaurant-club Momo.

VRIJGEZELLENAVOND VAN MIJN VALSE STIEFZUS @gordonheuckeroth #gerardjoling #gordon #geerengoor Een foto die is geplaatst door Gerard Joling (@gerard_joling) op 10 nov 2017 om 19:21 CET

Mijn vrienden komen me halen voor mn vrijgezellenavond omg!! #gordongaattrouwen #huwelijk #dronken #katjelam #genieten Een foto die is geplaatst door gordonheuckeroth (@gordonheuckeroth) op 10 nov 2017 om 17:44 CET