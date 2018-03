Golden Earring frontman Barry Hay kan niet zonder zijn vrouw: "Soms giet ze alle drankflessen leeg, dan sta ik daar als een klein jongetje dat billenkoek heeft gehad" MVO

13 maart 2018

07u45

Bron: ANP 3 Celebrities Barry Hay wordt flink onder de duim gehouden door zijn vrouw Sandra. Dat is volgens de Golden Earring-frontman hard nodig. "Want anders ga ik in excessen", zegt hij in VIVA.

"Ik kan soms in zo'n vicieuze cirkel belanden, waar ik moeilijk uitkom omdat ik mijn kater probeer te verdrinken", geeft Barry als voorbeeld. "En die katers worden steeds erger. Na een paar dagen begin je te verloederen. Sandra kan dat heel goed remmen. Soms giet ze alle drankflessen leeg. Of trekt ze pakjes cocaïne door de wc. Dan sta ik daar beteuterd naast, als een klein jongetje dat billenkoek heeft gehad. Maar ik weet dat ze gelijk heeft. Ik voel me ook beter als ik geen kater heb."

Volgens Barry is hij ook vaak nog een groot kind. "Dat heeft z'n voor- en nadelen. Het is best lekker als kind door het leven te gaan. Kinderen zijn open en impulsief, dat is het leuke. Maar kinderen moeten ook gecorrigeerd worden en dat doet Sandra dus bij mij", zegt hij.

Barry en Sandra zijn inmiddels meer dan dertig jaar samen. Zonder haar kan de 69-jarige rocker niet meer. "Een tijdje geleden was San ernstig ziek, er was zelfs sprake van dat het misschien écht ernstig kon zijn. Die gedachte, dan zou ik... ik weet niet wat. Ik kan niet zonder Sandra."