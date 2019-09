Gokverslaving van zoon baart Céline Dion zorgen Redactie

11 september 2019

14u18 1 Showbizz De Canadese zangeres Céline Dion (51) maakt zich zorgen over haar zoon René-Charles (18). Sinds de dood van haar man René in 2016 is de band tussen moeder en zoon niet meer wat het was. René-Charles houdt zich de laatste maanden alleen nog maar bezig met poker en gokken wat uiteindelijk heeft geleid tot een verslaving. Céline roept nu psychologische hulp in vooraleer de situatie verergert.

2016 was geen makkelijk jaar voor Céline Dion en haar gezin. Begin januari overleed haar man René Angélil aan de gevolgen van keelkanker en amper twee dagen later kreeg ze te horen dat ook haar broer was overleden aan kanker. De verwerking van deze twee overlijdens was voor Céline en haar kinderen niet evident. Haar inmiddels achttienjarige zoon René-Charles is de afgelopen twee jaar veranderd. Vroeger vulde de tiener zijn dagen met studeren, golven, hockeyen en af en toe eens wat poker, maar de afgelopen maanden blijft enkel nog dat laatste over. Wat begon als een hobby, leidt nu volgens Céline tot een verslaving.

Van geen vreemden

René-Charles kreeg de gokmicrobe van geen vreemden, vertelt Dion. Vader René was zelf ook bezeten door het spel. Toen hij nog leefde, hield hij ondanks zijn ziekte René-Charles in de gaten zodat hij op een verantwoordelijke manier zou omgaan met het gokken. Dat zoonlief hiermee zijn geld weleens zou kunnen kwijtspelen, is het minste van Céline haar zorgen. René-Charles is de laatste tijd met niets anders meer bezig. De zangeres wil nu professionele hulp inroepen om haar zoon terug op het juiste pad te krijgen.

Schuldgevoel

Céline gaat door een drukke periode waardoor ze het gokprobleem van haar zoon niet meteen onder ogen zag. Naast René-Charles, heeft Céline ook nog een tweeling van acht jaar oud. Eddy en Nelson vragen momenteel ook de nodige aandacht en zorg die Céline zo veel mogelijk wil geven. Momenteel is Céline weer volop bezig met optreden. Zo staat ze binnenkort in Québec en Montréal.