Goedele waarschuwt voor #MeToo: "De boodschap gaat verloren" TK

12u35

Bron: TV Familie 0 rv Celebrities Toen de bom rond Weinstein enkele weken geleden barstte, was dat nog maar het begin van de strijd. Steeds meer vrouwen komen naar buiten met verhalen rond seksuele intimidatie, onder meer met de hashtag #MeToo. Seksuologe Goedele Liekens waarschuwt echter dat we daarmee moeten opletten.

In TV Familie maakt Goedele duidelijk dat ze het heel belangrijk vindt dat we naar buitenkomen met deze verhalen. "Maar we riskeren dat er veel dingen op één hoop worden gegooid. "#MeToo is een bont allegaartje aan het worden en daardoor dreigt de duidelijkheid van de boodschap verloren te gaan. Die is nochtans enorm belangrijk, want dit is de harde realiteit, hé. Het is belangrijk dat er duidelijkheid is over wat wél en níet kan. Door al die #MeToo-verhalen lijkt het onderscheid te verdwijnen. En dat vind ik heel jammer. Want 't is flauwekul dat een complimentje geven nu ineens verdacht gedrag zou zijn."

"Als een man zegt: 'Je borsten komen goed uit in die bloes', dan is dat seksisme. Maar: 'Je ziet er goed uit' is compleet normaal. Da's een compliment. En een mooie vrouw of man even nakijken, daar is niets mis mee. We hebben het hier over seksuele intimidatie waarmee je een persoon uit evenwicht brengt."

Zelf maakte ze ook een dergelijke situatie mee. "Ik heb wel een vrij ernstige ervaring gehad. In die mate zelfs dat ik uit iemands auto moest wegvluchten. We reden samen ergens naartoe en plots draaide die man een parking op en werd hij handtastelijk. Ik weet dus maar al te goed hoe vreselijk dat voelt."

Lees er vandaag alles over in TV Familie.