Goedele Liekens wordt internationaal boegbeeld van vrouwenrechten

03 februari 2020

Kamerlid Goedele Liekens (Open Vld) wordt een van de internationale boegbeelden van She Decides, de internationale campagne voor vrouwenrechten. "Seksuele en reproductieve rechten voor meisjes en vrouwen wereldwijd staan al jaren op mijn agenda", reageert Liekens. "Als She Decides Champion hoop ik internationaal nog meer gewicht in de strijd te kunnen gooien."

She Decides zag in 2017 het levenslicht, mede onder impuls van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld). Het was een reactie op de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om alle financiële steun stop te zetten aan buitenlandse organisaties die zich inzetten voor veilige abortus, voorbehoedsmiddelen en gezinsplanning.

Om de strijd internationaal voort te zetten, trekt de organisatie nieuwe boegbeelden aan. Naast Liekens gaat het om bijvoorbeeld Anne-Birgitte Albrectsen (de CEO van Plan International), Mariela Belski (topvrouw bij Amnesty International in Argentinië) en de Amerikaanse filmmaakster Lisa Russell.

De Croo vindt de keuze voor Liekens een evidentie. "She Decides heeft de voorbije jaren heel wat extra middelen losgemaakt voor de seksuele en reproductieve rechten en gezondheid van meisjes en vrouwen. Maar de strijd is allesbehalve gestreden. Goedele is dan ook de ideale figuur om de volgende jaren de She Decides-beweging te versterken. Met haar kennis van zaken én haar directe stijl is ze een belangrijke aanwinst voor de internationale strijd om gelijke kansen voor meisjes en vrouwen uit de brand te slepen", vindt de minister.