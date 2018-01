Goede genen of chirurgie? Deze celebs ogen pakken jonger dan ze werkelijk zijn TDS

26 januari 2018

15u41

Bron: Kameraki 0

We kennen ze allemaal: die sterren die maar niet ouder lijken te worden. Rimpels, grijze haren, of andere ouderdomskwaaltjes: op sommige celebs lijkt de tijd maar geen vat te krijgen. Hoewel deze bekenden al geruime tijd meedraaien in het wereldje, lijken ze in al die jaren toch weinig te zijn veranderd. Where do we sign up?