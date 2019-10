Goed verdiend! Ed Sheeran betaalde zichzelf vorig jaar 52.754 euro per dag uit SDE

02 oktober 2019

13u42

Dat Ed Sheeran (28) er warmpjes bijzit, dat wisten we al. Maar dankzij de jaarcijfers van een van zijn bedrijven weet we ook precies hoe warm.

Het bedrijf Ed Sheeran Limited, waarvan de muzikant zelf de directeur is, is verantwoordelijk voor de opbrengsten van de platenverkoop en auteursrechten. Belangrijk: opbrengsten van concerten tellen niet mee - dus ook de voorbije ‘Divide’-tournee, die maar liefst 607 miljoen pond (zo’n 680 miljoen euro) opbracht, niet. Toch weet het bedrijf op zichzelf al een behoorlijke som geld bij elkaar te halen. In 2018 draaide Ed Sheeran Limited een omzet van meer dan 32 miljoen pond (zo'n 37 miljoen euro). Dat is 4 miljoen pond (4,5 miljoen euro) minder dan in 2017, maar toch mooi 13 miljoen (14,6 miljoen euro) meer dan in 2016.

Belastingen

Sheeran kon zichzelf dus een mooi loon uitkeren: zo'n 47.000 pond of 52.754 euro per dag. En voor de nieuwsgierigen: de zanger heeft ook flink zijn belastingen betaald. Volgens het verslag kostte hem dat 4.506.139 pond, of zo'n 5.056.686 euro.

Voor volgend jaar wordt verwacht dat de opbrengst ongeveer even sterk blijft, staat er verder nog in het verslag te lezen, “al zal dat afhangen van het blijvende succes van de artiest.” Momenteel geniet Sheeran van een welverdiende pauze aan de zijde van zijn vrouw, Cherry Seaborn. Al houdt hij zichzelf wel behoorlijk bezig: onlangs opende hij nog een eigen bar in Londen, en naar verluidt is hij ook beginnen schilderen.