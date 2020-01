Goed nieuws: tumoren Olivia Newton-John worden steeds kleiner SDE

26 januari 2020

14u19

Bron: The Daily Telegraph 0 Celebrities Het gaat naar omstandigheden goed met Olivia Newton-John (71). De zangeres, die al enkele jaren aan kanker lijdt, heeft aan het Australische Daily Telegraph verteld dat haar tumoren steeds kleiner worden. Dat heeft ze te danken aan het gebruik van medicinale cannabis, klinkt het.

“Wanneer mensen horen over uitgezaaide borstkanker of kanker, dan is er nog steeds het stigma dat mensen niet geloven dat je kan herstellen”, vertelde Oliva Newton-John. “Wel, het kan wel. Er zijn manieren. Ik ken zoveel mensen die verschrikkelijke diagnoses gekregen hebben, maar het met de juiste behandeling toch erg goed gedaan hebben. En dat is niet altijd chemotherapie en bestraling.” Ook bij de zangeres is er duidelijk verbetering, klonk het. “Het is echt ongelofelijk. Mijn tumoren gaan weg of blijven ongeveer hetzelfde. Dat is echt ongelofelijk in het vierde stadium van uitgezaaide borstkanker.”

Olivia wijt haar genezing aan een combinatie van medicinale cannabis en andere natuurlijke remedies. “Ik weet dat er nog steeds een stigma rond cannabis hangt, maar mensen gaan er misschien wat meer open tegenover staan als ik erover praat. Ik had nochtans nooit gedacht dat ik erover zou praten, het was niet iets dat ik regelmatig gebruikte. Maar ik hoop dat ik mensen wat kan bijbrengen over de positieve effecten van medicinale cannabis, want het heeft me echt geholpen om beter om te gaan met de pijn en beter te slapen.”

Drie jaar geleden werd bij Olivia borstkanker geconstateerd. De ziekte is inmiddels uitgezaaid naar haar onderrug. Het is niet de eerste keer dat de zangeres strijdt tegen kanker. In 1992 kampte ze ook al eens met borstkanker. In 2013 werd ze behandeld voor een tumor in haar schouder.