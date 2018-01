Goed nieuws: Heidi Van Tielen is terug op de been MVO

Heidi Van Tielen is genezen. Celebrities Heidi Van Tielen heeft goed nieuws: de bacterie waar ze tegen vocht na haar reis naar Bali is dood, zo meldt ze op Instagram.

Na haar terugkeer uit Bali moest Van Tielen enkele dagen doorbrengen in het ziekenhuis omdat ze besmet raakte met een onbekende bacterie. Gelukkig is ze nu weer op de been en is het gevaar geweken.

"De bacterie is dood!" schrijft ze op Instagram. "Merci voor alle lieve berichtjes en merci aan de collega’s voor de prachtige bloemen! Nog even herstellen en dan weer full force jullie wakker maken!"

Van Tielen keert namelijk terug naar de ochtendshow op Qmusic, die ze samen met Sam De Bruyn en Wim Oosterlinck onder handen neemt.

DE BACTERIE IS DOOD! ☺️💪Merci voor alle lieve berichtjes en merci aan de collega’s voor de prachtige bloemen! Nog even herstellen en dan weer full force jullie wakker maken! ❤️❤️❤️ Een foto die is geplaatst door null (@heidivantielen) op 10 jan 2018 om 16:58 CET