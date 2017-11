Goed gespeeld: Mariah Carey krijgt miljoenen van haar ex-vriend KDL

13u03

Bron: ANP 0 Rich Fury/Invision/AP Mariah Carey. Celebrities Mariah Carey weet hoe ze het moet aanpakken. Hoewel ze nooit getrouwd is met zakenman en miljardair James Packer, ontvangt de zangeres wel een enorm geldbedrag als gevolg van hun breuk.

Volgens Entertainment Tonight is de kans erg groot dat de zangeres enkele miljoenen zal krijgen van James. Mariah eist zo'n 42 miljoen euro van haar ex om leed te verzachten dat haar is aangedaan.

Zo zou het incident tijdens hun vakantie in Griekenland - waarbij James de assistente van Mariah "iets verschrikkelijks" zou hebben aangedaan - haar zodanig hebben getraumatiseerd, dat Mariah het Zuid-Amerikaanse deel van haar tournee moest afzeggen. Bovendien zou James Mariah ook allerlei financiële beloftes hebben gedaan die hij niet is nagekomen. Tot slot zou Mariah destijds ook haar leven hebben omgegooid voor de steenrijke zakenman, door van New York naar Los Angeles te verhuizen.

Maar dat is niet alles, buiten de miljoenen die Mariah naar alle waarschijnlijkheid zal krijgen, mag ze ook de ring waarmee James haar ten huwelijk vroeg en zo'n 8,5 miljoen euro waars is, houden.

Mariah en James gingen in het najaar van 2016 na een relatie van anderhalf jaar uit elkaar. Ze waren op dat moment tien maanden verloofd. Volgens een bron van Entertainment Tonight hebben de twee sinds hun breuk geen woord meer met elkaar gewisseld, maar draagt Mariah de verlovingsring wel nog bijna dagelijks.

photo_news Mariah en James Packer.