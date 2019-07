Gluren in medische gegevens Barbie kost Nederlands ziekenhuis bijna half miljoen euro Maaike Kraaijeveld

16 juli 2019

16u45

Bron: AD 0 Celebrities Het HagaZiekenhuis in Den Haag moet 460.000 euro boete betalen omdat patiëntendossiers slecht zijn beveiligd. Dat er door personeel ongeoorloofd in dossiers werd gekeken kwam aan het licht toen vorig jaar medische gegevens van Samantha de Jong (Barbie) in de publiciteit kwamen. Zij was er opgenomen na een zelfmoordpoging.

Directievoorzitter Carla van de Wiel van het ziekenhuis zegt het zuur te vinden dat het geld nu niet aan patiëntenzorg kan worden besteed. Zij zegt er in een schriftelijke verklaring alles aan te doen om de dwangsom te vermijden van nog eens vele duizenden euro’s waarmee de Autoriteit Persoonsgegevens dreigt als de 460.000 euro boete niet wordt betaald.

De Autoriteit Persoonsgegevens constateert bij monde van voorzitter Aleid Wolfsen dat uit onderzoek naar de manier van werken in het Haagse ziekenhuis blijkt dat de beveiliging van medische gegevens nog steeds niet op orde is. “Wat we hebben aangetroffen is een zeer zorgelijke situatie”, zegt Wolfsen. “De beveiliging is echt onder de maat. Er wordt niet goed gecontroleerd, mensen kunnen te gemakkelijk bij die medische dossiers.”

Wat we hebben aangetroffen is een zeer zorgelijke situatie Aleid Wolfsen

Het ziekenhuis zegt nu de interne beveiliging van patiëntendossiers verder aan te scherpen. “Twee van de in totaal zes onderdelen wordt als niet afdoende beoordeeld door de Autoriteit Persoonsgegevens.” Het inloggen in de gegevens moet vaker worden herhaald dan de huidige elke vier uur en ook de controle erop moet vaker plaatsvinden.