Glennis Grace: "Ik kan 'America's Got Talent' winnen"

12 augustus 2018

15u47 0 Celebrities Glennis Grace drong deze week door tot de kwartfinales van 'America's Got Talent'. De Amsterdamse zangeres deed dat met een vertolking van 'Nothing Compares 2 U' van Prince. Maandag vliegt ze weer naar Los Angeles waar zij zich voorbereidt op de liveshow van 21 augustus (22 augustus onze tijd). Welk nummer ze dan ten gehore brengt is nog geheim, zegt Grace. "Het is in ieder geval een heel moeilijk nummer."

Nu Grace is doorgedrongen tot de laatste zeven wil ze de show die door zo'n 500 miljoen mensen wordt bekeken ook winnen. ,"Je weet dat het kan. Alle concurrenten heb ik al ontmoet. Ze zijn heel goed, maar ik trek me niet zoveel aan van de concurrentie. Ik blijf gefocust op mijn eigen kracht."

Toch was het voor Grace geen uitgemaakte zaak dat zij mee zou doen aan AGT. ,"Toen de vraag kwam heb ik er echt maanden over nagedacht. Dat soort shows hebben meestal lastige contracten en ik wilde mijn elfjarigjarige zoon Anthony niet zo lang missen. Maar hij was het juist die mij stimuleerde om mee te doen. Hij gunt z'n moeder echt alles en toen het met die contracten ook meeviel, heb ik ja gezegd."

Bij de laatste show stond het publiek op voor Grace. "Dat had ik echt niet verwacht, maar klaarblijkelijk is er nu weer waardering voor powerhouse vrouwen. De tijd dat talentenshows alleen maar op zoek waren naar 20-jarige vrouwen die er vooral goed uitzien is gelukkig voorbij."

Grace merkt aan alles dat haar deelname buzz veroorzaakt. "De boekingen gaan goed, de streams op Spotify en Youtube zitten flink in de lift en ik word vaker herkend op straat. Ik laat het allemaal maar gebeuren."

Toch waakt de veertigjarige ervoor dat ze geleefd wordt. ,"Bij AGT heb je geen moment rust, maar gelukkig heb ik ervaring met de showbizz." Grace heeft ook veel steun aan haar 23-jarige vriend en gitarist Lévy Simon. "Hij zit ook in de muziek. Dat helpt enorm."

Op social media is er veel lof voor de optredens van Grace van collega's en publiek. De zangeres geniet daarvan. "Het is wel bijna too much."

Als Grace' America's Got Talent' wint, krijgt ze een platencontract bij Sony of bij de platenmaatschappij van jurylid Simon Cowell.