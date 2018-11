Glennis Grace geeft Amerikaanse droom niet op TK

13 november 2018

10u39

Bron: ANP 0 Celebrities Het Amerikaanse management dat zich verbonden had aan Glennis Grace heeft met haar gebroken. Dat hebben Lauren Wolters en Josh Williams in een verklaring aan het programma RTL Boulevard gemeld. De Nederlandse zangeres geeft haar Amerikaanse droom echter niet op.

"Josh en ik willen Glennis het beste wensen met haar verdere carrière", stellen zij. "Helaas is dit vanaf het begin altijd een zeer onorthodoxe situatie geweest en is het niet echt soepeler geworden. We werken met niemand van onze klanten op deze manier en hebben niet de tijd of energie om door te gaan op dit pad.” Het managementteam beklemtoont dat het ‘niets persoonlijks is’. “Soms werken dingen gewoon niet in het bedrijfsleven en nemen partners een andere weg." Grace deed in september mee aan het programma ‘America's Got Talent’. Zij haalde de finale, maar wist geen plaats in de top 5 te bemachtigen.

Glennis heeft haar Amerikaanse droom echter niet op. De gesprekken die in de VS lopen neemt de zangeres voorlopig zelf over. “Ik heb al meteen gemerkt dat als er ergens een deur dicht gaat er een andere open gaat”, schreef Glennis op Instagram. Glennis laat ook weten dat ze het besluit van Wolters en Williams respecteert. “Al vind ik het niet erg professioneel dat ze deze persoonlijke mail met de media hebben gedeeld.”

