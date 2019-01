Glenn Close en Lady Gaga delen Critics' Choice Award vanwege gelijkspel (en ze waren niet de enigen die dat overkwam) MVO

14 januari 2019

07u04

Bron: ANP 0 Celebrities Glenn Close en Lady Gaga hebben allebei een Critics’ Choice Awards ontvangen voor beste filmactrice. De strijd in die categorie eindigde in een gelijkspel. Glenn won de prijs voor haar rol in ‘The Wife’, Lady Gaga ontving de award voor haar filmdebuut in ‘A Star Is Born’.

Het was het tweede gelijkspel van de avond. Eerder kregen Amy Adams en Patricia Arquette allebei een beeldje mee naar huis in de categorie beste actrice in een miniserie. Amy werd geëerd voor haar werk in HBO-serie Sharp Objects, en Patricia won voor haar rol in Escape at Dannemora. “Ik kan eigenlijk niets mooiers bedenken dan een gelijkspel, want er is niet maar één winnares als we allemaal zulk mooi werk mogen doen en zoveel prachtige mogelijkheden krijgen”, aldus Amy.

Het is niet de eerste keer dat de Critics’ Choice Awards, de prijzen van een groep televisie- en filmrecensenten, eindigen in een gelijkspel. In 2009 deelden Meryl Streep en Sandra Bullock de eer voor beste actrice in films The Blind Side en Julie & Julia. Het jaar ervoor deelde Meryl haar winst voor Doubt met Anne Hathaway, die de award kreeg voor Rachel Getting Married. In 2002 wonnen Jack Nicholson en Daniel Day-Lewis ook allebei, voor hun rollen in About Schmidt en Gangs Of New York.