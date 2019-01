Glenn Close (71) heeft ‘meer zin in seks dan ooit’ TK

23 januari 2019

09u56

Bron: ANP 0 Celebrities Dat leeftijd slechts een getal is, laat Glenn Close duidelijk merken met haar laatste uitspraken. De actrice, die genomineerd is voor een Oscar voor haar rol in de film ‘The Wife’, liet aan The Guardian weten 'dat ze meer zin in seks heeft dan ooit'.

"Het is een mythe dat je je libido verliest als je ouder wordt," aldus Glenn, die totaal geen moeite had met de seksscène die ze moest opnemen voor de film. "Ik voel me vrij en creatief, en seksueler dan ooit. En dat klinkt ironisch, als je weet dat ik me soms afvraag: 'hoe lang heb ik nog in het leven?' Maar ik heb nog zoveel interesses en dingen die ik wil doen. Het is raar dat hoe ouder je wordt, hoe beter je in je vel gaat zitten. Hopelijk heb ik nog genoeg tijd over om daarvan te profiteren.”