Gitaar van Jimi Hendrix levert 183.000 euro op MVO

09 augustus 2020

18u15

Bron: ANP 3 Celebrities Een gitaar van de legendarische muzikant Jimi Hendrix heeft op een veiling bijna vier keer zoveel opgebracht dan gedacht. De nieuwe eigenaar had er 216.000 dollar (zo’n 183 duizend euro) voor over, meldt Rolling Stone.

Hendrix bespeelde het instrument toen hij in 1962 thuiskwam uit dienst en naar Clarksville, Tennessee verhuisde. Toen hij vier jaar later naar Londen emigreerde, liet hij de gitaar achter in New York in het appartement van een van zijn beste vrienden.

Naast de gitaar van Hendrix gingen ook eigendommen van andere grote sterren onder de hamer. Onder meer een paar op maat gemaakte laarzen van Prince (11.000 euro), een ring van Elvis Presley (19.000 euro) en een jasje van Michael Jackson (16.900 dollar) wisselden van eigenaar.