Gitaar Bob Dylan brengt 345.000 euro op

Een van de gitaren waarop Bob Dylan gespeeld heeft tijdens concerten in de jaren '70 is geveild. Het instrument bracht een aanzienlijk bedrag op. Een anonieme koper bood 345.000 euro voor de akoestische Martin D-28 uit 1963. Dat was ruim 85.000 euro meer dan van tevoren werd ingeschat door het veilinghuis.

Dylan heeft onder andere tijdens het 'Concert For Bangladesh' in 1971 en gedurende zijn 'Rolling Thunder Revue'-tour in 1975 en 1976 op het instrument gespeeld. Larry Cragg, die vroeger de gitaren van de zanger onderhield, bood ze aan bij Heritage Auctions in Dallas. Zelf betaalde hij er ooit 430 euro voor. Hij 'verzorgde' de gitaar alsof het zijn kind was. "Al die jaren stond ze in een kamer waar de luchtvochtigheid exact correct was voor een dergelijk instrument," aldus het veilinghuis.

De gitaar, waarop sinds 1977 niet meer gespeeld is, was in uitstekende staat. Om de echtheid aan te tonen, zat er een kopie van de originele aankoopbon bij.

AP