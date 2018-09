Gisele Bündchen overwoog zelfmoord TDS

26 september 2018

16u40

Bron: ANP 0 Celebrities Gisele Bündchen kampte in het begin van haar modellencarrière met angst- en paniekaanvallen. Toen deze steeds erger werden, voelde ze zich zo somber dat ze overwoog om een einde aan haar leven te maken.

"Ik zat op een geweldig punt in mijn carrière, maar ik voelde me machteloos", vertelt het supermodel in een interview met People. "Je wereld wordt kleiner en kleiner en je kunt niet meer ademen, het is het ergste gevoel dat ik ooit heb gehad." Door de paniekaanvallen zat Gisele op een gegeven moment zo in de put dat ze geen uitweg meer zag. "Soms dacht ik dat het misschien makkelijker was om van het balkon te springen. Dan zal alles over zijn. Ik kom hier anders niet uit, dacht ik. Het leek het enige antwoord."

Gisele zocht uiteindelijk professionele hulp voor haar depressieve gedachten en leerde om te gaan met de aanvallen. Ook de ontmoeting met haar man Tom Brady in 2005 en de geboorte van haar twee kinderen heeft haar leven veranderd, bekent ze.

De 38-jarige Braziliaanse brengt begin oktober haar eerste boek uit, 'Lessons: My Path to a Meaningful Life'. Daarin deelt ze meer over deze moeilijke periode en de persoon die ze vandaag de dag is.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.