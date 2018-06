Gisele Bündchen geeft kritiek op jongere modellen: "Zo had ik het vroeger nooit gedaan" MVO

15 juni 2018

10u15 0 Celebrities Gisele Bündchen (37) heeft zich verontschuldigd voor kritische uitspraken die ze eerder deze week deed over jongere modellen die zichzelf promoten via Instagram.

Hoewel ze zelf op sociale media zit, beweert ze dat het haar jongere zus was die haar account heeft aangemaakt. "Als het aan mij lag, zou ik foto's van zonsondergangen delen in plaats van foto's van mezelf", klinkt het. "Het is niet meer van mijn generatie, dat geef ik toe. Ik ben ouder, wijzer. Als ik mezelf had moeten promoten via het internet, zoals jongere meisjes dat nu moeten doen, vergeet het dan maar. Dat had ik nooit gedaan."

Gezien er heel wat negatieve reacties op haar uitspraak kwamen, reageerde het model opnieuw: "Ik denk dat mijn gevoelens over sociale media verkeerd begrepen werden. Ik wilde de jongere modellen geen kritiek geven, want ik kijk juist heel erg naar hen op. Wat ik wilde zeggen was dat ik helemaal niets ken van technologie en het dus niet had aangekund om mezelf online te promoten. Dat de jongere generatie dat wél kan vind ik net heel indrukwekkend."