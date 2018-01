Gillian Anderson krijgt tegel op Walk of Fame KDL

13u39

Bron: ANP 0 Photo News Celebrities Gillian Anderson heeft maandag haar eigen tegel onthuld op de Hollywood Walk of Fame in Los Angeles. De 'The X-Files'-actrice heeft een plekje gekregen vlak bij de tegel van haar tegenspeler David Duchovny, die al een ster had op de beroemde boulevard.

Anderson is de 2625e naam op de Walk of Fame. De ceremonie werd onder anderen bijgewoond door acteur Joel McHale, 'The X-Files' bedenker Chris Cater en producer Bryan Fuller. De actrice speelt al sinds het begin van 'The X-Files' FBI-agente Dana Scully. Voor haar rol won ze onder meer Screen Actors Guild Awards, een Emmy en een Golden Globe. Enkele dagen geleden raakte nog bekend dat ze na elf seizoenen afscheid zal nemen van de reeks.

Photo News

REUTERS

REUTERS

REUTERS